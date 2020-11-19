A Delegacia Regional de Linhares está apurando o "Golpe do falso gerente" Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil faz um alerta aos moradores do Norte do Espírito Santo devido a um golpe que tem sido aplicado em algumas cidades da região. De acordo com as investigações, criminosos estão fingindo ser o gerente de um banco e enganando algumas pessoas de Linhares , Rio Bananal e Sooretama. O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, explicou como o golpe é aplicado.

Your browser does not support the audio element. Falso gerente de banco. Grupo está aplicando golpes no Norte do ES

O estelionatário liga para o cliente do banco e fala que esse cliente teve o cartão clonado. O bandido fala para a pessoa que o problema já foi resolvido, que o banco fez o bloqueio do cartão e que o cliente precisa devolver o cartão bloqueado ao banco. Depois disso um membro da quadrilha encontra o cliente para buscar o cartão que supostamente foi clonado. Depois que a pessoa entrega o cartão, os bandidos fazem compras e transferências, explicou Lucindo.

O delegado afirmou que quatro denúncias do mesmo crime foram registradas em outubro e novembro em Linhares. Um caso aconteceu em Rio Bananal e outro e Sooretama . A Polícia Civil informou que uma das vítimas de Linhares tomou um prejuízo de R$ 26 mil.

A recomendação é para que as pessoas nunca entreguem o cartão para nenhum desconhecido. Se alguém ligar falando que é o gerente do seu banco, o recomendável é você desligar e em seguida ligue para o banco para saber se a ligação realmente foi feita pelo gerente ou por algum funcionário do banco, concluiu o delegado.