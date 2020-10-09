Material apreendido com suspeito preso ao tentar aplicar golpe em banco de Jardim da Penha Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Grupo é preso ao tentar aplicar golpe em banco de Jardim da Penha

Polícia Civil prendeu três pessoas, nesta quinta-feira (8), suspeitas de aplicar golpe em uma agência bancária de Jardim da Penha, em Vitória . Policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), flagraram o momento em que duas mulheres, de 39 e 42 anos, e um homem de 39 anos tentavam aplicar um golpe no banco.

Os detidos tentavam conseguir um empréstimo de R$ 100 mil de forma fraudulenta e já tinham obtido êxito em outra transação de R$ 105 mil. Os suspeitos foram presos na saída da agência bancária, enquanto entravam no carro.

Entre os suspeitos, uma mulher, apontada como líder do grupo, já tinha sido presa por estelionato. Um dos homens presos também já tinha sido preso por roubo a mão armada.

O chefe do Deic, delegado João Francisco Filho, convocou uma coletiva de imprensa na Chefatura de Polícia Civil para falar sobre o caso. Segundo o delegado, um dos suspeitos, com documentos falsificados, abria uma conta no Banco do Brasil e, dias depois, pedia empréstimo consignado. O primeiro golpe foi aplicado em setembro, também contra uma agência do Banco do Brasil em Vitória, no valor de 105 mil.