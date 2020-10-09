Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em flagrante

Grupo é preso ao tentar aplicar golpe em banco de Jardim da Penha

Três suspeitos   duas mulheres e um homem  foram detidos nesta quinta-feira (8) enquanto tentavam obter um empréstimo de R$ 100 mil de forma fraudulenta em uma agência bancária. Eles já tinham obtido êxito em outra transação de R$ 105 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 11:03

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:03

Material apreendido com suspeito preso ao tentar aplicar golpe em banco de Jardim da Penha
Material apreendido com suspeito preso ao tentar aplicar golpe em banco de Jardim da Penha Crédito: Caique Verli
Grupo é preso ao tentar aplicar golpe em banco de Jardim da Penha
Polícia Civil prendeu três pessoas, nesta quinta-feira (8), suspeitas de aplicar golpe em uma agência bancária de Jardim da Penha, em Vitória. Policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), flagraram o momento em que duas mulheres, de 39 e 42 anos, e um homem de 39 anos tentavam aplicar um golpe no banco.
Os detidos tentavam conseguir um empréstimo de R$ 100 mil de forma fraudulenta e já tinham obtido êxito em outra transação de R$ 105 mil. Os suspeitos foram presos na saída da agência bancária, enquanto entravam no carro.
Entre os suspeitos, uma mulher, apontada como líder do grupo, já tinha sido presa por estelionato. Um dos homens presos também já tinha sido preso por roubo a mão armada.
O chefe do Deic, delegado João Francisco Filho, convocou uma coletiva de imprensa na Chefatura de Polícia Civil para falar sobre o caso. Segundo o delegado, um dos suspeitos, com documentos falsificados, abria uma conta no Banco do Brasil e, dias depois, pedia empréstimo consignado. O primeiro golpe foi aplicado em setembro, também contra uma agência do Banco do Brasil em Vitória, no valor de 105 mil.
Na residência dos suspeitos, a Polícia Civil conseguiu apreender documentos falsos e roubados que poderiam ser usados para outros golpes. Os três confessaram o crime e foram autuados por associação criminosa, uso de documento falso, fabricação de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de estelionato.

Veja Também

Estelionatário diz ser chefe da Vigilância Sanitária para aplicar golpes em Vitória

Analistas identificam ao menos 30 domínios falsos para aplicar golpe do Pix

Suspeito de aplicar golpes pela internet no ES é preso em hotel de luxo no RJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados