Forças de segurança cumprem mandados de busca e apreensão em Viana

Polícias fazem operação em Viana Crédito: Divulgação/ Sesp

Aproximadamente 90 homens, entre policiais militares, civis e agentes da guarda, integram as equipes. A ação também conta com cães farejadores. A operação é coordenada pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar e conta com apoio da Companhia Independente de Operações especiais (Cimesp), Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e Guarda Municipal de Viana.

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Todos os alvos foram definidos a partir de levantamentos conjuntos da 11ª Companhia Independente e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Viana. Essas investigações começaram há dois meses.

A operação é acompanhada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho. "Nessas operações não se apreende muita quantidade de drogas ou armas, mas dá uma resposta importante para as comunidades, com cargas de cocaína, crack e maconha", reforçou o secretário.

Em local que funciona uma espécie de bar, a PM, com auxílio do cão farejador Zorg, conseguiu apreender mais de 100 pinos de cocaína, papelotes e buchas de maconha.