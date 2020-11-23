Acusado de estuprar duas filhas e três sobrinhas é preso no Norte do ES

O suspeito de abuso sexual foi levado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um carreteiro de 52 anos foi preso pela Polícia Civil, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23), acusado de abusar sexualmente de duas filhas e três sobrinhas. De acordo com a polícia, os crimes aconteciam há muitos anos.

Entre as cinco vítimas, quatro são maiores de idade e denunciaram que os crimes aconteceram quando elas tinham entre 10 a 13 anos. A quinta vítima é uma menina de apenas sete anos. O nome do acusado e a cidade onde os fatos teriam acontecido não serão revelados, para preservar a identidade das vítimas.

A delegada Silvana Soeiro afirmou que o caso era investigada há alguns meses. A primeira denúncia aconteceu porque a mãe da criança supostamente abusada leu uma conversa da menina com uma colega em um aplicativo de mensagens, onde a garota contou para a amiga que foi abusada. Depois dessa denúncia a polícia descobriu os outros casos.

Uma das vítimas está com 18 anos e foi abusada quando tinha 10 anos de idade. São cinco vítimas, sendo duas filhas e três sobrinhas. Todas são do ciclo familiar (do acusado), disse a delegada.

Ainda que neste caso o acusado seja pai de duas vítimas, a delegada alerta que as famílias sempre precisam estar muito atentas para identificar se uma criança está sofrendo abusos.

A maioria das pessoas que abusam de crianças estão no ciclo familiar. Eu acho que os pais precisam ter muita atenção com os filhos, ter uma relação de diálogo, para que os filhos tenham confiança de falar com pais, sem que os pais mostrem que as crianças estão erradas ou mentindo. Quando a criança fala que foi abusada, é porque algo de errado tem, alertou.