'Se fizerem um terço do prometido, vou ficar feliz', diz Fabio Duarte

Após o resultado da votação para a Prefeitura da Serra, em que os eleitores deram a vitória para Sergio Vidigal (PDT), o vereador Fabio Duarte (Rede), candidato derrotado na disputa, dirigiu-se na noite deste domingo (29) até o comitê do partido, no bairro Planalto de Carapina, para falar com os apoiadores. Em seu discurso, o redista agradeceu os 91.931 votos recebidos e comentou o resultado da eleição.
"Decisão judicial e vontade do povo a gente não discute. O povo quis e decidiu. Cabe a nós orarmos. Eu vou estar em oração pela vida desta cidade. Se eles conseguirem fazer um terço do que têm prometido, vou ficar muito feliz, porque a cidade vai ser muito beneficiada", afirmou Fabio.
O redista também mirou o ano de 2022, quando acontecerão as próximas eleições. Ele se colocou como concorrente a uma vaga na Assembleia Legislativa e apontou o prefeito Audifax Barcelos (Rede), de quem recebeu o apoio à sucessão municipal, para o Palácio Anchieta.
Audifax não esteve no comitê, mas Fabio também agradeceu ao político pela oportunidade de concorrer à prefeitura e, para os aliados, disse que o prefeito será candidato a governador em 2022, enquanto ele pretende disputar uma vaga para deputado estadual. Para o redista, apesar da derrota nas urnas, o fato de ter chegado ao segundo turno já foi uma vitória, que o credenciaria para outros pleitos.
Na Serra, Vidigal obteve 111.920 votos (54,90%) ante os 91.931 (45,10%) obtidos por Fabio. Sem mandato a partir de 2021, o redista contou que agora vai buscar recolocação no mercado de trabalho como administrador.
CONFIRA A ENTREVISTA COM FABIO DUARTE
A que o senhor atribui ao resultado do segundo turno?
Decisão judicial e vontade do povo é uma coisa que a gente não discute. Nós tivemos algumas dificuldades nestas eleições, a questão da pandemia, as restrições atrapalharam um pouco. Tive que enfrentar o meu adversário com a fúria das fake news contra mim e a minha família. Tivemos ainda as pesquisas que foram tendenciosas. Presenciamos diversos institutos de pesquisas fazendo entrevista a correligionários do nosso adversário e, querendo ou não, as pesquisas acabam influenciando um pouco o eleitor.
Mas eu saio muito feliz, porque eu entrei como um franco-atirador. As pesquisas diziam que as eleições terminariam em primeiro turno e consegui chegar no segundo turno. Se você for ver o percentual de votos, fui o único que conseguiu dobrar o percentual sem fazer acordos.
Eu sempre disse que não venderia a minha vida ao diabo para me tornar prefeito desta cidade. Se o novo prefeito conseguir fazer um terço do que prometeu para a cidade, vou ficar muito feliz. Vamos estar orando e pedindo a Deus para que possa fazer. Vou estar feliz porque a cidade vai ser contemplada, e ele (Vidigal) vai conseguir melhorar um pouquinho a qualidade de vida da nossa população.
O senhor considera que ter chegado ao segundo turno é uma vitória?
Eu me considero um vitorioso, nós conseguimos mais do que dobrar a minha votação do primeiro turno para o segundo. Se você for analisar, o meu adversário reuniu todas as forças políticas ao lado dele e conseguiu aumentar apenas 11 mil votos.
Se eu falar para você que eu estou triste, é mentira. Estou muito feliz mesmo com o resultado. Agora é levantar a cabeça e 2022 é logo ali. Precisamos pensar no que vamos fazer daqui para frente para que possamos, lá em 2022, vir bem forte, para que possamos permanecer apresentando um projeto, agora para o Estado, para que possamos ajudar a cidade.
A classe política da nossa cidade precisa se unir em torno de um só objetivo: melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Se conseguir fazer isso, eu fico muito feliz. Estou à disposição para fazer aquilo que puder para melhorar a qualidade de vida da população.
O senhor, que atualmente é vereador, vai ficar sem mandato a partir de janeiro. Quais são os projetos para o próximo ano?
Eu sou administrador. Vou terminar o meu mandato de vereador em dezembro, e eu vou buscar no mercado de trabalho seguir a minha profissão. Logicamente, sem tirar os olhos do município e daquilo que a população necessita.
O senhor pretende se candidatar a deputado estadual em 2022?
Acho que, com todo esse quantitativo de votos que tive na cidade, é inegável que eu vá me colocar à disposição da população da nossa cidade. Uma coisa eu posso te afirmar, vereança eu não disputo mais. A gente precisa pensar em crescer politicamente. Aceitei esse desafio e, graças a Deus, fomos muito bem. Vou conversar com o prefeito Audifax para que nós dois possamos decidir juntos qual o futuro que teremos em 2022. Eu acredito que o Estado merece também uma renovação.
O senhor conversou com Audifax hoje após a votação?
Conversamos, conversamos, conversamos. Como eu disse, decisão judicial e vontade do povo não se discute. Eu passei para ele, transmiti para ele a minha felicidade. Estou muito feliz e, em todo momento, tentei acalentar a militância.
Audifax deve vir para governador do Estado em 2022?
O prefeito Audifax hoje possui um capital político que dá margem para isso. Se nós formos avaliar, em todas as pesquisas que foram feitas na Grande Vitória, o nome dele aparecia. Nós tivemos acesso a essas informações.
O prefeito Audifax é um nome com capital político na nossa cidade. Ele transformou a Serra na cidade mais transparente do Brasil e "nota A" em gestão financeira. Ele tem "know how" e tem plenas condições de disputar o governo do Estado e, quem sabe, se tornar governador.
Como fica a sua relação com o prefeito eleito Sergio Vidigal? O senhor fará oposição a ele?
Precisamos convergir para aquilo que é melhor para a cidade. Não é ser oposição por oposição. O meu papel é fazer com que ele possa cumprir aquilo que prometeu para a cidade, e cobrar ele não quer dizer ser oposição. Volto a dizer: se fizer apenas um terço do que prometeu, eu vou estar feliz porque a cidade também vai ganhar com isso.
Atualização
29/11/2020 - 10:03
A reportagem foi atualizada com a entrevista completa de Fabio Duarte. Ele pretende disputar a eleição para deputado estadual em 2022, e não para federal, como informado anteriormente. As informações estão no texto.