'Se fizerem um terço do prometido, vou ficar feliz', diz Fabio Duarte

Acho que, com todo esse quantitativo de votos que tive na cidade, é inegável que eu vá me colocar à disposição da população da nossa cidade. Uma coisa eu posso te afirmar, vereança eu não disputo mais. A gente precisa pensar em crescer politicamente. Aceitei esse desafio e, graças a Deus, fomos muito bem. Vou conversar com o prefeito Audifax para que nós dois possamos decidir juntos qual o futuro que teremos em 2022. Eu acredito que o Estado merece também uma renovação.