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Na CBN Vitória

Eleito em Vila Velha, Arnaldinho fala das prioridades para a cidade

Arnaldinho Borgo, que exerce o segundo mandato como parlamentar na Câmara Municipal de Vila Velha, tem 37 anos e assumirá o comando do município pela primeira vez

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:23
No bairro Parque das Gaivotas, em Vila Velha, Arnaldinho Borgo comemora sua vitória para prefeito de Vila Velha ao lado de sua esposa, Andressa Barcelos de Almeida
Arnaldinho Borgo comemora sua vitória para prefeito de Vila Velha ao lado de sua esposa, Andressa Barcelos de Almeida Crédito: Carlos Alberto Silva
O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi eleito prefeito de Vila Velha neste domingo (29), no segundo turno das eleições 2020. Ele conquistou 69,03% dos votos válidos e derrotou o atual prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), que alcançou 30,97% dos votos válidos. Arnaldinho tem 37 anos e assumirá o comando do município pela primeira vez. O vice dele é Victor Linhalis (Solidariedade).
Atualmente, Arnaldinho exerce o segundo mandato como parlamentar na Câmara Municipal de Vila Velha. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (30), o prefeito eleito falou das prioridades para a gestão dele nos próximos quatro anos e sobre os desafios que terá no comando da cidade. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Arnaldinho Borgo - 30-11-20

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