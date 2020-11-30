Eleito em Vila Velha, Arnaldinho fala das prioridades para a cidade

Arnaldinho Borgo comemora sua vitória para prefeito de Vila Velha ao lado de sua esposa, Andressa Barcelos de Almeida

Atualmente, Arnaldinho exerce o segundo mandato como parlamentar na Câmara Municipal de Vila Velha. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (30), o prefeito eleito falou das prioridades para a gestão dele nos próximos quatro anos e sobre os desafios que terá no comando da cidade. Confira!