Eleito em Vila Velha, Arnaldinho fala das prioridades para a cidade

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi eleito prefeito de Vila Velha neste domingo (29), no segundo turno das eleições 2020. Ele conquistou 69,03% dos votos válidos e derrotou o atual prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), que alcançou 30,97% dos votos válidos. Arnaldinho tem 37 anos e assumirá o comando do município pela primeira vez. O vice dele é Victor Linhalis (Solidariedade).
Atualmente, Arnaldinho exerce o segundo mandato como parlamentar na Câmara Municipal de Vila Velha. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (30), o prefeito eleito falou das prioridades para a gestão dele nos próximos quatro anos e sobre os desafios que terá no comando da cidade. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Arnaldinho Borgo - 30-11-20