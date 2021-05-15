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Covid-19

Bolsonaro critica governadores e defende fim de medidas de isolamento social

No evento deste sábado (15) em Brasília, Bolsonaro não usou máscara e promoveu aglomerações de milhares de pessoas

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mai 2021 às 18:19
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Entrega de Títulos de Propriedade Rural no Estado do Mato Grosso do Sul
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Entrega de Títulos de Propriedade Rural no Estado do Mato Grosso do Sul Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (15) que poderá haver "infinitas ondas" de novo coronavírus e voltou a criticar governadores por adotarem medidas de isolamento social. As práticas são recomendáveis para evitar a disseminação do vírus.
"Já se fala em terceira onda, se vier a terceira onda, temos a quarta, quinta, sexta, infinitas ondas", afirmou, em discurso a apoiadores em ato na Esplanada dos Ministérios.
"Lamentamos as mortes por covid, bem como as demais mortes no Brasil, mas devemos enfrentar o problema. Não é ficando embaixo da cama ou em casa que vamos solucionar esse problema. Tem uma passagem bíblica que diz: 'se você for frouxo na hora da angústia, tua força é pequena".

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No evento de hoje, Bolsonaro não usou máscara e promoveu aglomerações de milhares de pessoas, muitas também sem máscaras. Ele confirmou que vai participar, no próximo dia 23, da posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso, mas disse que antes vai dar um "passeio de motocicleta" no Rio de Janeiro, contrariando recomendações "de 100%" de sua equipe.
"Embarco para o Equador, um país que deu uma guinada à direita. Um presidente eleito democraticamente, que tem princípios e valores muito parecidos com os nossos aqui no Brasil".

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