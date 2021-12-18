Com voos cancelados, passageiros da Itapemirim protestam em Guarulhos

Passageiros da Itapemirim Transportes Aéreos (Ita), protestaram no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após a empresa anunciar a suspensão das atividades por tempo indeterminado na noite desta sexta-feira (17). Eles foram pegos de surpresa e dezenas de clientes com passagens compradas para aquele dia ficaram sem ter como voar. As informações foram divulgadas pelo G1.
No comunicado, a empresa anunciou que suspendeu "temporariamente" as operações em todo o Brasil. Entretanto, a operação da frota de ônibus da Viação Itapemirim continua circulando sem impedimentos pelo país.
Em vídeos e publicações que circulam nas redes sociais, é possível ver passageiros lotando os terminas domésticos bloqueando a passagem de outros viajantes com aglomerações.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já foi comunicada da decisão, segundo a Ita. A companhia orientou os passageiros com viagens programadas para os próximos dias que entrem em contato pelo e-mail [email protected].
Na noite de sexta, segundo a empresa, oito voos não aconteceram após o da suspensão das operações. De acordo com pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 513 voos eram programados para ocorrerem entre esta sexta-feira e o dia 31 de dezembro.
A agência também informou que a companhia aérea deve Itapemirim deve prestar imediatamente atendimento integral a todos os passageiros e comunicar sobre cancelamento de voos e recomendações. Além disso, a empresa deve garantir o reembolso das passagens aéreas comercializadas.
Em nota enviada ao G1, a assessoria de imprensa da GRU Airport, responsável pelo aeroporto de São Paulo, comunicou "que não há registro de confusão no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. No entanto, passageiros que não conseguiram embarcar nos voos da Itapemirim continuam no local. A concessionária não soube precisar quantos".