Com voos cancelados, passageiros da Itapemirim protestam em Guarulhos

Passageiros da Ita protestam em Guarulhos, São Paulo. Crédito: Reprodução/ Twitter/ @Dom_Juan36

No comunicado, a empresa anunciou que suspendeu "temporariamente" as operações em todo o Brasil. Entretanto, a operação da frota de ônibus da Viação Itapemirim continua circulando sem impedimentos pelo país.

Em vídeos e publicações que circulam nas redes sociais, é possível ver passageiros lotando os terminas domésticos bloqueando a passagem de outros viajantes com aglomerações.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já foi comunicada da decisão, segundo a Ita. A companhia orientou os passageiros com viagens programadas para os próximos dias que entrem em contato pelo e-mail [email protected]

Na noite de sexta, segundo a empresa, oito voos não aconteceram após o da suspensão das operações. De acordo com pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 513 voos eram programados para ocorrerem entre esta sexta-feira e o dia 31 de dezembro.

A agência também informou que a companhia aérea deve Itapemirim deve prestar imediatamente atendimento integral a todos os passageiros e comunicar sobre cancelamento de voos e recomendações. Além disso, a empresa deve garantir o reembolso das passagens aéreas comercializadas.