O perigo constante da irresponsabilidade ao volante

Acidente em pracinha de Jardim Camburi, em Vitória, no último sábado (11) Crédito: Leitor A Gazeta

Acidentes no trânsito têm um impacto emocional quando apagam vidas de uma hora para outra, em muitos casos após uma decisão errada de quem está na condução dos veículos, ou quando deixam marcas nos que sobrevivem. E, para ser vítima dessa violência incessante, não é nem preciso estar inserido no trânsito, dentro de um carro ou atravessando uma rua. Basta estar por perto, passando por ali. O que torna ainda mais dramática a perda de pessoas que foram vítimas das circunstâncias causadas pela imprudência de terceiros.

Não é o caso de comparar as infrações, mas enquanto a direção sob efeito de álcool vem sendo cada vez mais atacada, com mudanças importantes na legislação de trânsito para impedir a impunidade, o caso de pessoas que assumem o volante sem a devida permissão para tanto também deveria trazer mais implicações. São decisões que podem mudar o destino das pessoas.

As estatísticas apontam que 90% dos acidentes são evitáveis, e em muitos desses casos são por escolhas simples dos motoristas. Não beber talvez seja uma das mais importante decisões tomadas por um motorista. Mas não dirigir se não tiver uma licença para encarar o volante também encabeça a lista do que não deve ser feito.

De acordo com dados do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, até outubro deste ano o número de vítimas fatais no trânsito cresceu 11,1%, na comparação com 2020. Esse resultado deve levar em conta os períodos mais prolongados de restrições em função da pandemia em 2020, com redução considerável da frota nas vias, o que não diminui o fato de que continua morrendo gente demais no trânsito. É uma guerra na qual cada acidente registrado é mais uma derrota, e a dificuldade de se atingir a segurança viária segue sendo um dos maiores desafios.