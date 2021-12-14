Operação Naufrágio corre o risco de naufragar se a Justiça ficar à deriva

Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O que vai determinar se a força-tarefa que trouxe à tona um dos maiores escândalos do Judiciário brasileiro terá sido completamente inócua é a agilidade ou não da Justiça nesta etapa. Tempo e justiça estão de mãos dadas, em qualquer circunstância. Mas, sobretudo quando são os próprios magistrados que estão sob escrutínio, a Justiça brasileira ainda parece incapaz de dar uma resposta rápida à sociedade, com o rigor que mostre que não há impunidade para aqueles que não honram a toga ou o exercício do Direito. As perspectivas, contudo, são pessimistas.

Com 15 réus, o processo deve se arrastar por alguns anos, na visão de especialistas . E até a instância de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, pode contribuir para a demora. Para o professor de Direito Raphael Pereira, isso deve ocorrer porque órgãos colegiados costumam demorar mais a julgar processos do que juízes em 1ª instância.

O tempo também é o que determina a prescrição dos crimes. Vale lembrar que os 11 anos que a Justiça levou para apreciar a denúncia impediu o julgamento de 11 denunciados: cinco deles morreram e outros seis cujos crimes prescreveram. O alerta de advogados e professores de Direito é que, se o julgamento não ocorrer nos próximos três anos, a maior parte dos 15 réus pode se beneficiar da prescrição dos crimes quando sair uma sentença. O tempo, quando se estende a esse ponto, é parceiro da impunidade.