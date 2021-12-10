Operação Naufrágio: crimes podem prescrever caso réus não sejam julgados em 3 anos

A demora para a Justiça apreciar a denúncia impediu que fosse analisada a possibilidade de punição para 11 denunciados, já que cinco pessoas morreram e, no caso de outras seis, os crimes prescreveram. E essa morosidade deve impactar, também, na hora da sentença, caso os réus sejam condenados.

Advogados e professores de Direito consultados por A Gazeta alertam que, caso o julgamento não ocorra dentro de três anos, a maioria dos réus pode não ser punida, já que é provável que os crimes já tenham prescrito quando houver uma sentença.

Os fatos investigados no âmbito da Operação Naufrágio são de 2008, quando, pela legislação, ainda é possível aplicar um cálculo de prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia até a data do crime.

O Código Penal prevê várias modalidades de prescrição, que são calculadas com base na pena de um crime. Antes do julgamento, contudo, o cálculo de prescrição é feito considerando a pena máxima, já que não se sabe qual será a punição aplicada. Depois da sentença, o cálculo considera a pena determinada (pena em concreto).

Até 2010, o cálculo de prescrição retroativa poderia ser feito entre a data da decisão em trânsito em julgado (quando não cabe mais recurso) até o recebimento da denúncia, e também da data do recebimento da denúncia até a data do crime. Hoje em dia, essa segunda forma não é mais considerada devido a uma mudança legislativa no artigo 110 da Lei 12.234.

Apesar dessa alteração no Código Penal, os fatos investigados na Naufrágio são de 2008, ou seja, anterior à lei. O que, segundo especialistas em Direito, faz com que as duas formas de prescrição sejam consideradas após a sentença.

"A norma penal não pode retroagir, senão em benefício do réu. Como é um crime que aconteceu antes de 2010, aplica-se a lei antiga, que é mais benéfica aos réus e auxilia na prescrição", explica Raphael Pereira, professor de Direito Penal.

A advogada criminalista Ana Maria Bernardes reforça o entendimento de Pereira e afirma que "é muito provável que o crime prescreva", devido ao tempo que se passou desde que o fato aconteceu, que vai ser levado em conta para prescrição.

"Nesse caso em específico, se sentenciados, vai ser calculada tanto a prescrição da sentença retroativa até à denúncia quanto do recebimento da denúncia retroativo à data do fato. Isso, com base na pena aplicada", pontua.

A aplicação da pena acontece quando não houver mais possibilidade de recurso, ou seja, o caso foi transitado em julgado.

Prescrição retroativa para crimes anteriores a 2010 Cálculo 1 - É calculado o tempo que levou entre a data de recebimento da denúncia (2021) até a data da sentença

Cálculo 2 - É calculado o tempo entre o fato ou suposto crime (2008) até o recebimento da denúncia (2021) No caso da Operação Naufrágio, já se passaram 13 anos desde que o suposto crime foi praticado. Esse período é levado em conta no segundo cálculo. Após a sentença

Considerando que a corrupção é um crime que tem prescrição máxima de 16 anos, e já se passaram 13 anos desde o crime, a Justiça teria, em tese, três anos para julgar o caso antes que os crimes prescrevessem. Isso se os réus forem condenados à pena máxima, de 12 anos, o que pode não acontecer.

"Quando o juiz trabalha no início do caso, ele trabalha com a pena em abstrato, que é a pena máxima, mas raramente o réu é condenado ao máximo da pena. Aí quando o cálculo da prescrição é feito em cima da sentença, o prazo de prescrição cai drasticamente. Pode ser que, se condenado, algum réu pegue 6 anos de pena, outros 3, outros 10. Ou até mais, a depender do julgamento", explica Halley Mendes, professor de Direito Penal da Faesa.

IDADE DOS RÉUS

Um outro fator que pode ter impacto direto na prescrição é o fato de alguns dos réus estarem próximos de completar 70 anos, como é o caso do desembargador Robson Albanez, que hoje tem 66 anos. Albanez teve o afastamento do cargo determinado pela Justiça.

Desembargador Robson Albanez é um dos réus no âmbito da Operação Naufrágio Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo A Gazeta

Segundo o artigo 117 Código Penal, a prescrição de um crime cai pela metade quando, na data da sentença, o réu tiver mais de 70 anos.

"Nesse caso, em todas as formas de se calcular a prescrição, o tempo vai ser reduzido pela metade. Então, se a prescrição seria em 20 anos, ela cai para 10, se for em 16 anos, cai para 8", aponta Ana Maria Bernardes.

O desembargador Robson Albanez responde pelo crime de corrupção com agravante de pena em 1/3.

"Quanto mais demorar, mais chances há de que os réus completem essa idade, a prescrição diminua e o crime prescreva. Eles podem até ser condenados, mas ao aplicar a pena, vai ver que a o crime prescreveu", complementa Halley.

ESPECIALISTAS ACREDITAM EM DEMORA NO JULGAMENTO

Alguns fatores levam especialistas a crer que o processo vai se arrastar por alguns anos e leve "mais tempo do que o normal" para ser julgado. Eles citam o número de réus e a instância de julgamento.

"É um processo com 15 réus. E pela regra do Código Penal, cada acusado pode ter até oito testemunhas. Se eles usarem o máximo permitido, serão 120 pessoas ouvidas, o que demanda muito tempo. Aí temos outro complicador que é a instância onde esse processo está. O STJ é um colegiado que não está acostumado a fazer instrução", destacou o professor Halley Mendes.

Plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Crédito: Emerson Leal/STJ

Raphael Pereira, professor de Direito da Estácio de Sá, também pondera que órgãos colegiados costumam demorar mais a julgar processos do que juízes em 1ª instância. "Há processos que demoram cinco a seis anos para serem julgados no STJ e quando são levados ao STF, em recurso extraordinário, levam mais cinco anos. Estamos falando de instâncias superiores, que levam muitos anos para apreciar casos", destacou.

SEM CONDENAÇÃO, MAGISTRADOS NÃO PERDEM O CARGO

Mas caso os crimes prescrevam, o professor Halley Mendes pontua que o Estado perde também a possibilidade de punir os réus com a perda das funções.

"Para um juiz perder o cargo, de acordo com o art. 95, I, da Constituição, só por sentença definitiva. E uma prescrição de crime impediria isso", destaca.