Abonos são presentes para poucos e não equalizam sacrifícios

Neste mês de dezembro, cidades como Vitória, Cariacica e Fundão se sucederam no anúncio de benefícios financeiros a todos os servidores, mas garantindo que os projetos de lei que vão autorizar o gasto só serão enviados aos legislativos municipais no ano que vem. Serão portanto gastos legais. Mas as chagas da pandemia e das crises que o país enfrenta, infelizmente, não vão mudar de um mês para o outro.

O compromisso financeiro da administração pública deve ser regra, e se prefeitos e governo estão conseguindo manter o equilíbrio das contas públicas, isso pode ser tratado como uma obrigação com seus contribuintes. Estão fazendo o que se espera que façam. Mas é preciso enxergar o Brasil de hoje, os desafios que se enfileiram. As disparidades que gritam. A concessão de abonos é um afago no funcionalismo que tantas outras categorias não recebem. Um presente de fim de ano para poucos.