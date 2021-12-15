Pergunta fica sem resposta e alguns profissionais da educação não vão receber abono no ES

Diante de questionamentos (vide nota técnica em anexo) suscitado por alguns agentes políticos a respeito dos limites da resposta deste E. Tribunal de Contas à citada consulta, mais especificamente no que toca ao grupo de profissionais da educação que podem ser contemplados nas exceções do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, indagamos, em complemento à consulta formulada anteriormente pelo Estado, se os seguintes profissionais podem, mediante alteração da fonte de remuneração (para FUNDEB 70), ser albergados pelas exceções do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020:



1 – professores que atuam no âmbito da SEDU e nas Superintendências Regionais de Educação, desempenhando atividades técnico-pedagógicas, atualmente remunerados na Fonte 0114; 2 – bacharéis que atuam nas disciplinas de formação técnica na Educação Profissional, no âmbito das escolas estaduais, selecionados e contratados pela SEDU, por meio de processos seletivos simplificados, atualmente remunerados na Fonte 0102;



3 – bacharéis que atuam nas disciplinas de formação técnica na Educação Profissional, nas unidades de ensino, no âmbito da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional de Desenvolvimento Econômico – SECTIDES, selecionados e contratados por meio de processos seletivos simplificados, atualmente remunerados na Fonte 0101;

4 – servidores que atuam no apoio e suporte às atividades escolares das unidades escolares, atualmente remunerados na Fonte 0114;

5 – cuidadores que atuam como apoio a alunos com necessidades educacionais especiais, nas escolas estaduais, conforme exigência legal, selecionados e contratados por meio de processos seletivos simplificados, atualmente remunerados na Fonte 0114;

6 – professores, sem qualquer vínculo com a SEDU, que atuam no Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, entidade privada sem fins lucrativos, que oferece educação básica, cujos repasses financeiros, atualmente, são realizados mediante Termo de Colaboração pela Fonte 0114.

