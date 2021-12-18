Na prática, isso pode se transformar em uma maior capacidade para Vitória atrair de investimentos do setor privado, além da possibilidade de receber mais recursos do governo federal

Your browser does not support the audio element. Entenda o que muda após Vitória virar uma metrópole brasileira

Outro cenário que poderá ser desenhado no Espírito Santo a partir da consolidação de Vitória como metrópole brasileira, conforme mostra a publicação, é a maior presença e influência da capital capixaba em regiões e pequenas cidades onde o município do Rio de Janeiro era protagonista e referência de metrópole mais próxima.

Anoitecer em Vitória: capital capixaba foi considerada uma metrópole pelo IBGE Crédito: Fernando Madeira

O estudo foi divulgado na última quarta pelo IBGE. Além da capital, Campinas (SP) e Florianópolis (SC) também receberam a classificação.

A ascensão de Vitória à metrópole centralizou todo o estado do Espírito Santo na capital. Dessa forma, o Rio de Janeiro, que em 2013 abarcava todas as regiões intermediárias capixabas chegando até a região intermediária de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, passou a ficar circunscrito, basicamente, aos seus limites estaduais.

“Por causa da ascensão de Vitória como metrópole, é possível dizer que o Rio de Janeiro perdeu relevância em seu contexto regional nesta edição do estudo”, explica Monica O’Neill, pesquisadora da Divisão de Geociências do IBGE e analista da pesquisa.

Para ela, o documento resulta em uma mudança de status no planejamento governamental - nas esferas estadual e federal.

"Se você está pensando em algum projeto maior entre regionais ou entre Estados, esse novo status tem de ser considerado porque Vitória hoje comanda uma região ampla sozinha, que inclui o Espírito Santo e parte do Sul da Bahia" Monica O'Neill - Pesquisadora do IBGE

O diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , Pablo Lira, considera que o principal benefício desse anúncio é que a região metropolitana de Vitória passa a atrair mais investimentos.

“Além dos recursos que podem vir por parte do governo federal, esse destaque do Espírito Santo com uma região metropolitana pujante, com potência, tende a atrair mais investimentos para a Grande Vitória", pondera Lira.

Cariacica, Vila Velha e Viana. Segundo o diretor, é necessário destacar que a Capital já é uma área urbana que tem “certa limitação de crescer". Por isso, é importante pensar o território como uma região metropolitana, o que inclui cidades como Serra

"Todos os sete municípios [Região Metropolitana] tendem a atrair mais investimentos e novos empreendimentos, além da ampliação dos empreendimentos já instalados, não só industriais, mas também de shoppings centers, por exemplo" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN

O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) reforça a ideia de que o município está transformando em uma referência para todo o Estado do Espírito Santo. "Isso mostra não só o que Vitória é, mas também o enorme potencial da cidade e de sua gente", destaca.

"Isso faz com que todo o país possa conhecer nossa cidade como ela é: única e especial. Neste ano, anunciamos um investimento de R$ 1 bilhão em várias áreas, até 2024. Estamos muito felizes com esse reconhecimento e esperançosos que 2022, com o planejamento que estabelecemos, será um ano ainda melhor que esse que se encerra”, finaliza.

QUAIS SÃO AS METRÓPOLES BRASILEIRAS

Arquivos & Anexos Divisão Urbano-Regional 2021 Estudo do IBGE identificou e delimitou regiões de articulação urbana das 15 metrópoles e de duas capitais regionais do Brasil. Tamanho do arquivo: 17mb Baixar

MUDANÇAS DESDE 2013

A pesquisadora da Divisão de Geociências do IBGE, Monica O’Neill, destaca que a mudança de categoria das três cidades que agora foram alçadas à metrópoles já estava em curso desde o último levantamento realizado em 2013.

Segundo O'Neill, as capitais regionais tinham funções importantes nas áreas que atuavam, e já naquela época, exerciam influência com a oferta de determinados bens e serviços, além de assumir um papel de gestão relevante no território.

“Elas intensificaram esse parâmetro [de oferta de bens e serviços] e a partir de então alcançaram o nível de metrópole. Trouxeram, no nível de metrópole, aquelas áreas que já atendiam quando eram subordinadas a Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, dividindo certos atendimentos. Estamos falando de uma estrutura em rede com conexões e áreas de influência", explica.

Paulo Wagner é um dos pesquisadores que atuaram na formulação do estudo. Na avaliação dele, o trabalho é uma fotografia que mostra o momento atual da distribuição das áreas de influência das principais metrópoles brasileiras e capitais regionais.

"E como uma grande fotografia, pode ser utilizado como instrumento de planejamento. Se você tem uma empresa e deseja se implantar em Vitória, vai ter noção de onde o núcleo dessa região ampliada alcança no território brasileiro" Paulo Wagner - Pesquisador do IBGE

O ESTUDO

O levantamento fornece uma visão regional do Brasil, identificando e delimitando novos desenhos regionais, as Regiões de Articulação Urbana. Todas as regiões identificadas são formadas a partir de uma cidade que comanda a sua região, estabelecendo relacionamentos entre agentes e empresas nos respectivos territórios.

As Regiões de Articulação Urbana identificadas no estudo tiveram como base os resultados da pesquisa Regiões de Influência das Cidades - Regic 2018.