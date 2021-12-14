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Retomada no setor

Atividades turísticas crescem 1,0% em outubro ante setembro, diz IBGE

O resultado representa a sexta taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 51,2%. O segmento ainda opera 19,5% aquém do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 dez 2021 às 14:17

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 14:17

Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
Na comparação com outubro de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 26,9% em outubro de 2021. Crédito: Carlos Alberto Silva
O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 1,0% em outubro ante setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa a sexta taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 51,2%.
O segmento ainda opera 19,5% aquém do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.
Na passagem de setembro para outubro, seis dos 12 locais pesquisados tiveram expansão, com destaque para São Paulo (1,1%) e Minas Gerais (1,8%). As perdas mais importantes ocorreram na Bahia (-7,2%) e Distrito Federal (-10,1%).
Na comparação com outubro de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 26,9% em outubro de 2021, sétima taxa positiva seguida, impulsionada pelos ramos de hotéis; transporte aéreo; restaurantes; serviços de bufê; e rodoviário coletivo de passageiros.
Todas as 12 unidades da federação investigadas mostraram avanços, sendo os mais relevantes São Paulo (20,0%), Minas Gerais (40,0%), Rio de Janeiro (21,2%), Bahia (58,3%), Pernambuco (44,0%) e Rio Grande do Sul (36,3%).

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