Atividades turísticas crescem 1,0% em outubro ante setembro, diz IBGE

Na comparação com outubro de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 26,9% em outubro de 2021. Crédito: Carlos Alberto Silva

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 1,0% em outubro ante setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . O resultado representa a sexta taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 51,2%.

O segmento ainda opera 19,5% aquém do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

Na passagem de setembro para outubro, seis dos 12 locais pesquisados tiveram expansão, com destaque para São Paulo (1,1%) e Minas Gerais (1,8%). As perdas mais importantes ocorreram na Bahia (-7,2%) e Distrito Federal (-10,1%).

Na comparação com outubro de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 26,9% em outubro de 2021, sétima taxa positiva seguida, impulsionada pelos ramos de hotéis; transporte aéreo; restaurantes; serviços de bufê; e rodoviário coletivo de passageiros.