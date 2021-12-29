Você sabe o que é caviar? Ministério da Defesa sabe e precisa explicar a razão

Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília Crédito: Alan Marques/Folhapress

Esse primeiro parágrafo já seria um escárnio isoladamente, mas há um agravante. Parte dos R$ 535 mil usados na compra desses itens de luxo, de acordo com a apuração do TCU, saiu da ação orçamentária "21C0 – Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus". Trocando em miúdos, dinheiro destinado para ações no âmbito da crise sanitária.

Segundo a auditoria, que se baseou em dados oficiais da administração pública federal. a Defesa foi, entre os órgãos superiores dos Três Poderes, aquele que mais destinou recursos para a compra de itens considerados não essenciais. Há na lista ainda bacalhau, salmão, camarão e bebidas alcoólicas.

Até um desavisado, que verifique essas aquisições com dinheiro destinado ao enfrentamento da pandemia, há de convir que são gastos nababescos, sem justificativas aceitáveis. Despesas que são uma ofensa para um país em crise financeira e com tantas urgências, sobretudo durante a maior crise de saúde pública dos últimos cem anos.

Mas o Ministério da Defesa conseguiu achar uma explicação, divulgada em matéria publicada pela Folha de S.Paulo: a assessoria de imprensa informou em nota que as atividades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram mantidas na pandemia, o que justificaria os gastos com a alimentação fornecida às tropas. E ainda acrescentou que 34 mil militares atuaram ativamente na crise sanitária, principalmente em atividades logísticas, em todo o território nacional.

O ministério tenta justificar o injustificável: não há dúvidas de que a destinação à alimentação dos recursos humanos se fez necessária. Mas o que explica a compra de alimentos tão inacessíveis para a maior parte da população? Supõe-se que caviar, filé e camarão não fizeram parte da dieta das tropas. Se fizeram, as Forças Armadas brasileiras podem ser consideradas as mais luxuosas e requintadas do mundo.