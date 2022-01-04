Faixas com ameaça a motociclistas em Vitória colocam a arbitrariedade acima da lei

Faixa com mensagem ameaçando quem empinar moto foi instalada na Praça Dom João Batista Crédito: Caique Verli/TV Gazeta

É esse propósito aparentemente nobre de pacificar o trânsito na região que acaba provocando a simpatia de tantos moradores. Eles comemoram que, após a colocação das faixas, houve expressiva redução das infrações que tiram o sossego das vizinhanças. Mas desconsideram que a punição, pela letra dessa lei arbitrária, é a violência: "Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não vamos mais aceitar essas coisas na comunidade".

A linguagem direta e com gírias que definem o barulho ensurdecedor que ocorre quando se aperta a embreagem ("tirar de giro") e o ato de empinar a moto ("chamar no grau") atinge o seu objetivo de coação ("sujeito a cacete"), sobretudo em regiões conflagradas, onde quem tem juízo obedece.

É o típico caso em que a ausência do Estado abre brechas para que grupos não autorizados se sintam à vontade para criar suas próprias regras, um código penal alternativo no qual o uso da violência acaba sendo sempre a principal punição. Um regresso à barbárie, um recuo civilizatório.

É o Estado democrático de Direito que consegue nortear a vida em sociedade, e é preocupante testemunhar tamanha afronta aos poderes institucionais. O Estado, em todas as suas esferas, deve garantir as duas ordens públicas: prover a segurança e a fiscalização do trânsito e assegurar que não haja esse tipo de ameaça sob qualquer pretexto, ainda que tenha uma finalidade aparentemente benéfica. Na tarde desta segunda-feira (3), a Prefeitura de Vitória informou que começou a retirar os avisos

O Código de Trânsito Brasileiro proíbe as duas práticas listadas nas faixas penduradas nas ruas. Fazer barulho alto, de forma proposital, enquadra-se como infração grave, cuja penalidade é o pagamento de multa, com retenção do veículo. Já a realização de malabarismos em motocicletas é infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir, com retenção da motocicleta. A lei existe, mas falha quando não é aplicada. Sem fiscalização, não há flagrante. A impunidade é o que permite a reincidência.

Não se pode desconsiderar também a possibilidade de que tudo não passe de uma brincadeira de mau gosto, que tenha viralizado e sido reproduzida em diversos locais. O site G1 registrou em dezembro a ocorrência de faixas com os mesmo dizeres, praticamente idênticas , em algumas cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Contudo, a reportagem afirma que as mensagens foram deixadas por líderes de uma facção criminosa. As autoridades de segurança pública precisam investigar se há conexões criminosas.