Jean Carlos Garcia Rocha, de 31 anos, estava prestes a ter alta de hospital em Vitória Crédito: Reprodução

O motociclista que aparece nas imagens de um acidente de moto durante um evento no Sambão do Povo, em Vitória , morreu nesta terça-feira (18). A informação foi confirmada por fontes de A Gazeta. Jean Carlos Garcia Rocha, de 31 anos, caiu após tentar uma manobra em alta velocidade e atingiu um carro que estava estacionado no local na noite do dia 12 deste mês.

Your browser does not support the audio element. Morre empresário que se envolveu em acidente ao empinar moto em Vitória

Ele fraturou o fêmur e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde seguia internado até esta terça (18). Ele estava prestes a ter alta do hospital, mas seu quadro de saúde apresentou piora. Jean faleceu devido a uma embolia pulmonar.

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O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e já foi liberado pelos familiares da vítima.

RELEMBRE O CASO

Um vídeo mostra o acidente de Jean, que aconteceu no último dia 12 agosto. Nas imagens, Jean aparece em alta velocidade no Sambão do Povo, em Vitória, e tenta empinar a moto, uma manobra popularmente conhecida como "dar grau".

Logo após a tentativa da manobra, Jean cai e se choca com carros que estavam estacionados na pista. No local, ocorria um encontro de donos de veículos personalizados. O evento não tinha autorização da Prefeitura de Vitória para ser realizado. Jean teve uma fratura no fêmur e foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Urgência da Capital.

Na ocasião, Jean foi autuado em flagrante pela Polícia Civil no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe "participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada".

A pena prevista na Lei é detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Jean pagou a fiança e responderia pelo crime em liberdade.

EVENTO IRREGULAR

O encontro de donos de carros customizados que acontecia no local no momento do acidente não tinha a autorização da Prefeitura de Vitória. Além disso, o evento aconteceu próximo ao centro de quarentena, que está em funcionamento desde o início de julho, no Sambão do Povo. Segundo a prefeitura, o local adaptado abrigava, na ocasião, sete pessoas diagnosticadas com a Covid-19 em isolamento.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, mesmo que se tenha a tentativa de regularização desse tipo de evento no local, isso não será possível pelo momento da pandemia.

"O evento não foi autorizado e não será autorizado. Nós estamos em plena epidemia, então, mesmo que haja tentativa de regularizar esse evento, neste momento, ele não será regularizado", disse.

DESTACAMENTO DA PM A POUCOS METROS

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para responder a questionamentos sobre o acidente e a fiscalização do encontro de carros no Sambão do Povo, já que a poucos metros do local há um destacamento da PM. Veja a nota da PM na íntegra.

"A Polícia Militar informa que a viatura pertencente à Companhia de Polícia Militar, localizada na região, chegou a ser acionada pelo plantonista daquela subunidade. Entretanto, ao chegar no local, o acidente já havia ocorrido e o socorro já estava sendo prestado pelo Corpo de Bombeiros.

Cabe ressaltar que festas/estabelecimentos irregulares são fiscalizados pelas prefeituras, e a PM atua em apoio ou em casos de denúncias. Não localizamos acionamento via Ciodes 190 para o local na noite de ontem, nem recebemos informações de que ocorreria um evento de velocidade naquela região.

A PMES informa ainda que as providências de trânsito estas ainda estão sendo adotadas na Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência será entregue, para apuração dos fatos. Acidentes desta natureza refletem a irresponsabilidade de condutores e organizadores de eventos irregulares que envolvam veículos automotores.

Tanto o condutor da motocicleta como o eventual organizador são os verdadeiros responsáveis pelas consequências que ocorreram. A PMES, diante da impossibilidade de onipresença, ressalta a importância da denúncia prévia para que tenhamos possibilidade de atuar e evitar ocorrências como esta."

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil também se manifestou sobre o caso. Veja a nota na íntegra.

"A Polícia Civil informa que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante pelo crime previsto no Art. 308 da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro. Exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.