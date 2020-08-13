Vídeo: motociclista empina moto, cai e atinge carros no Sambão do Povo

Motociclista cai ao fazer manobra no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta. A queda foi registrada em um vídeo. As informações iniciais são de que acontecia um encontro de donos de carros personalizados no local. Um motociclista de 31 anos ficou ferido após sofrer um acidente durante uma manobra no Sambão do Povo , em Vitória , na noite desta quarta-feira (12). As informações foram passadas pela polícia à reportagem da. A queda foi registrada em um vídeo. As informações iniciais são de que acontecia um encontro de donos de carros personalizados no local.

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O homem aparece em alta velocidade e empinando a moto quando, de repente, ele perde o controle do veículo, cai e se choca contra um carro que estava na via. De acordo com informações da TV Gazeta, o homem sofreu uma fratura no quadril e outros ferimentos, e foi levado para um hospital. É possível observar no vídeo que havia muitos carros e pessoas no local, no que seria um encontro de donos de veículos personalizados.

DESTACAMENTO DA PM A POUCOS METROS

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para responder a questionamentos sobre o acidente e a fiscalização do encontro de carros no Sambão do Povo, já que a poucos metros do local há um destacamento da PM. Veja a nota da PM na íntegra.

"A Polícia Militar informa que a viatura pertencente à Companhia de Polícia Militar, localizada na região, chegou a ser acionada pelo plantonista daquela subunidade. Entretanto, ao chegar no local, o acidente já havia ocorrido e o socorro já estava sendo prestado pelo Corpo de Bombeiros.

Cabe ressaltar que festas/estabelecimentos irregulares são fiscalizados pelas prefeituras, e a PM atua em apoio ou em casos de denúncias. Não localizamos acionamento via Ciodes 190 para o local na noite de ontem, nem recebemos informações de que ocorreria um evento de velocidade naquela região. A PMES informa ainda que as providências de trânsito estas ainda estão sendo adotadas na Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência será entregue, para apuração dos fatos.

Acidentes desta natureza refletem a irresponsabilidade de condutores e organizadores de eventos irregulares que envolvam veículos automotores. Tanto o condutor da motocicleta como o eventual organizador são os verdadeiros responsáveis pelas consequências que ocorreram.

A PMES, diante da impossibilidade de onipresença, ressalta a importância da denúncia prévia para que tenhamos possibilidade de atuar e evitar ocorrências como esta."

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil também se manifestou sobre o caso. Veja a nota na íntegra.

"A Polícia Civil informa que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante pelo crime previsto no Art. 308 da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro. Exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

O suspeito segue sob escolta policial no Hospital. Uma fiança foi arbitrada pelo delegado plantonista e caso ele não pague será encaminhado ao sistema prisional. Se for recolhida, a fiança arbitrada o suspeito responderá ao procedimento em liberdade provisória. Por padrão, a assessoria da Polícia Civil não informa valores de fianças estipuladas."

CENTRO DE QUARENTENA

A Prefeitura de Vitória também foi procurada pela reportagem, já que no Sambão do Povo está instalado o centro de quarentena para atender pessoas em vulnerabilidade social que tenham sintomas leves da Covid-19.

A administração municipal foi perguntada se há algum risco de o encontro ser realizado no local, se foi feito algum registro do evento e da aglomeração por parte dos funcionários do centro de quarentena, e se o evento era autorizado pela prefeitura.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, o evento não é autorizado pela prefeitura. E mesmo que se tenha a tentativa de regularização, isso não será possível, pelo momento da pandemia.

"O evento não foi autorizado e não será autorizado. Nós estamos em plena epidemia, então, mesmo que haja tentativa de regularizar esse evento, neste momento, ele não será regularizado" Fronzio Calheira - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

O secretário ainda afirmou que não houve denúncias ou acionamentos durante o evento, e por isso, a Guarda não compareceu ao local. No entanto, uma fiscalização preventiva será feita a partir de agora. Fronzio ainda orienta a população a fazer denúncias pelos canais oficiais das autoridades, como o 190, e não por redes sociais.

"Como é algo que nós estamos sendo informados agora, nós vamos passar a fazer uma fiscalização preventiva, para que ele não aconteça. E, caso sejam flagradas pessoas fazendo algum tipo de manifestação não autorizada, os proprietários dos veículos poderão ser punidos de acordo com sua responsabilidade. A comunidade deve acionar via 190. As pessoas acham que denunciando por redes sociais pode ter um tipo de reação. Essa reação pode acontecer, mas com um delay muito grande. Às vezes, demoram até dias. Então, friso que o comunicado seja feito via 190. Rede social não é o canal adequado para denúncias", destacou.

Sobre o fato do evento estar sendo realizado próximo ao centro de quarentena, Fronzio afirmou que um monitoramento será feito para evitar aglomerações no local.

"É algo realmente sério e, quanto menos aglomeração tivermos nestes locais, menor será o risco para todo mundo. Então, sabendo que houve o evento ali, vamos fazer o monitoramento e evitar que venha a se repetir naquele local" Fronzio Calheira - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

COMUNIDADE RECLAMA

Convite para encontro de carros no Sambão do Povo foi divulgado em redes sociais Crédito: Telespectador TV Gazeta

Segundo o presidente da Associação de Moradores do bairro Mário Cypreste, Cláudio Luiz, não é a primeira vez que o encontro de carros é realizado. Ele ainda diz que o som alto e o movimento de veículos sem fiscalização incomoda a comunidade do entorno. "Além do som alto, são carros que transitam em alta velocidade durante o evento. Tem alguns motoristas que fazem isso. Os carros ficam estacionados na via, ficam parados nas laterais da via. Ficam uns rapazes tentando controlar esses carros, mas é perigoso, porque não tem nenhuma ação da Polícia Militar ou da Guarda Municipal de Trânsito. Então, essas pessoas podem causar e acabaram causando esse acidente grave", disse.

Cláudio Luiz afirmou ainda que a associação vai procurar a Polícia Militar para buscar uma solução. "Nós vamos procurar conversar com a Polícia Militar para procurar os organizadores desse evento para legalizá-lo ou, caso não queiram, até acabar com o evento, porque causa muito transtorno para a nossa comunidade", completou.