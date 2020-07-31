Vídeo mostra colisão que deixou motociclista gravemente ferida em Cachoeiro

Uma motociclista de 29 anos ficou gravemente ferida após colidir com um carro, na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi resgatada e levada para um hospital no município.
Imagens de uma câmera de segurança de um comércio no local registraram o momento da batida. A motociclista segue na avenida. O caminhão faz a conversão para entrar na rua Joaquim Aquino Xavier. Porém, dessa rua, um motorista de um Fiat Uno curva para entrar na avenida e acerta em cheio a motociclista.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima já havia sido socorrida pela ambulância da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro prestou socorro à vítima. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A vítima, segundo os bombeiros, segue internada na unidade em estado grave.