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Acidente

Vídeo mostra colisão que deixou motociclista gravemente ferida em Cachoeiro

Imagens de uma câmera de segurança de um comércio no local registraram o momento da batida, na manhã desta sexta-feira (31)

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 19:39
Acidente foi registrado por câmeras de segurança
Acidente foi registrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução
Uma motociclista de 29 anos ficou gravemente ferida após colidir com um carro, na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi resgatada e levada para um hospital no município.
Imagens de uma câmera de segurança de um comércio no local registraram o momento da batida. A motociclista segue na avenida. O caminhão faz a conversão para entrar na rua Joaquim Aquino Xavier. Porém, dessa rua, um motorista de um Fiat Uno curva para entrar na avenida e acerta em cheio a motociclista.
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima já havia sido socorrida pela ambulância da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro prestou socorro à vítima. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A vítima, segundo os bombeiros, segue internada na unidade em estado grave.

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