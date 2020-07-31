Vídeo mostra colisão que deixou motociclista gravemente ferida em Cachoeiro

Imagens de uma câmera de segurança de um comércio no local registraram o momento da batida. A motociclista segue na avenida. O caminhão faz a conversão para entrar na rua Joaquim Aquino Xavier. Porém, dessa rua, um motorista de um Fiat Uno curva para entrar na avenida e acerta em cheio a motociclista.