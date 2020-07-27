Mortes no trânsito caem 21,7% no semestre no Estado

O mês de junho acumulou 51 óbitos nas vias municipais, estaduais e federais no Espírito Santo. Se comparado ao mesmo mês de 2019, foram 69. Há retração também nas mortes a cada 100 mil habitantes. Se no ano passado inteiro o quantitativo era de 20,1, agora está em 15,5.
O dia com mais óbitos no trânsito, até o momento, é domingo, com 77 ocorrências, seguido por sábado (67), segunda-feira (44), sexta-feira (42), quarta-feira (35), quinta-feira (31) e terça-feira (25).
Já a faixa de horário com a maior contabilidade de ocorrências fatais é das 18h às 23h59, com 114 mortes. Depois vem a das 6h às 11h59 (86), seguida pela das 12h às 17h59 (81), e, finalmente, da 0h às 5h59 (40). Oitenta por cento dos incidentes aconteceram nas vias estaduais/municipais
, enquanto 20% foram nas federais. Ainda na porcentagem, 85% das vítimas eram homens e 15%, mulheres.
Serra lidera a estatística, com 32 óbitos. A seguir vêm Vitória e Cachoeiro, ambos com 20 casos, cada.
Embora tenha havido redução geral nos óbitos, houve aumento nas mortes por colisões. No ano passado, aconteceram, no primeiro semestre, 120 mortes. Já em 2020, 139. Trata-se de um acréscimo 16% no volume fatal.