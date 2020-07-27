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Leonel Ximenes

Mortes no trânsito caem 21,7% no semestre no Estado

Foram registradas 321 fatalidades em 2020 ante 410 no mesmo período do ano passado

Públicado em 

27 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 10/01/2020 - ES - Serra - Cruzes em local onde ocorreram vítimas de acidente de trânsito, BR 101, na Serra - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Cruzes em local onde ocorreram acidentes fatais na BR 101, na Serra Crédito: Fernando Madeira
As mortes no trânsito caíram 21,7% no primeiro semestre no Espírito Santo, segundo o Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo. Foram registradas 321 mortes em 2020, contra 410 do mesmo período do ano passado.
O mês de junho acumulou 51 óbitos nas vias municipais, estaduais e federais no Espírito Santo. Se comparado ao mesmo mês de 2019, foram 69. Há retração também nas mortes a cada 100 mil habitantes. Se no ano passado inteiro o quantitativo era de 20,1, agora está em 15,5.
O dia com mais óbitos no trânsito, até o momento, é domingo, com 77 ocorrências, seguido por sábado (67), segunda-feira (44), sexta-feira (42), quarta-feira (35), quinta-feira (31) e terça-feira (25).

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Já a faixa de horário com a maior contabilidade de ocorrências fatais é das 18h às 23h59, com 114 mortes. Depois vem a das 6h às 11h59 (86), seguida pela das 12h às 17h59 (81), e, finalmente, da 0h às 5h59 (40). Oitenta por cento dos incidentes aconteceram nas vias estaduais/municipais, enquanto 20% foram nas federais. Ainda na porcentagem, 85% das vítimas eram homens e 15%, mulheres.

SERRA LIDERA

Serra lidera a estatística, com 32 óbitos. A seguir vêm Vitória e Cachoeiro, ambos com 20 casos, cada.
Embora tenha havido redução geral nos óbitos, houve aumento nas mortes por colisões. No ano passado, aconteceram, no primeiro semestre, 120 mortes. Já em 2020, 139. Trata-se de um acréscimo 16% no volume fatal.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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