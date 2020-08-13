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Motociclista que empinou moto no Sambão do Povo é autuado pela Polícia Civil

Homem está sob escolta policial no hospital e pode pagar fiança para responder em liberdade; manobra ilegal aconteceu em evento clandestino na noite de quarta-feira (12)

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 18:00
Flagrado realizando uma manobra ilegal no Sambão do Povo durante essa quarta-feira (12), o motociclista que empinou a moto e acabou ferido em um acidente foi autuado em flagrante pela Polícia Civil. Ainda internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, ele segue sob escolta policial na tarde desta quinta-feira (13).
Para responder o procedimento em liberdade provisória, o homem de 31 anos terá que pagar a fiança estipulada pelo delegado, cujo valor não foi divulgado. Caso não realize o pagamento, ele será encaminhado ao sistema prisional capixaba, quando receber a alta hospitalar.

Artigo 308

Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Lei 9.503 de 1997

Código de Trânsito Brasileiro
A manobra  e o consequente acidente  aconteceu por volta das 22h20, enquanto era realizado um evento clandestino de carros customizados no Sambão do Povo. De acordo com os bombeiros, o motociclista estava desorientado, agitado e com dores no momento do resgate. O atual estado de saúde ele é desconhecido.

EVENTOS FREQUENTES...

Divulgado nas redes sociais, um post revela que o encontro automotivo aconteceria todas as quartas-feiras, às 20 horas, no Sambão do Povo. Na publicação, ainda há as seguintes afirmações: traga a sua família e lotamos o primeiro, vamos lotar novamente.
Convite para encontro de carros no Sambão do Povo foi divulgado nas redes sociais Crédito: Leitor de A Gazeta
Presidente da Associação dos Moradores do bairro Mário Cypreste, Cláudio Barcellos revelou que eventos similares ao realizado nessa quarta-feira (12) já aconteciam antes do início da pandemia. Depois de meses sem ocorrer, o episódio teria voltado a ser realidade nesta semana.
Além do som alto, tem carros que transitam em alta velocidade. Os veículos ficam estacionados nas laterais e na própria via. É perigoso. Essas pessoas podem acabar causando um acidente grave, disse ele, em entrevista à TV Gazeta. Não tem nenhuma ação da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, reclamou.

...AO LADO DO CENTRO DE QUARENTENA

Não bastasse ser clandestino e desrespeitar as orientações de combate à Covid-19, o evento aconteceu próximo ao centro de quarentena, que está em funcionamento desde o início de julho, no Sambão do Povo.  O local adaptado está, segundo a prefeitura, com sete pessoas diagnosticadas com a doença, em isolamento.

O QUE DIZ A PM

A cerca de 300 metros do Sambão do Povo, está a 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar. Questionada por A Gazeta, a Corporação informou que chegou a ser acionada, mas que, ao chegar ao local, o acidente já havia ocorrido e o socorro já estava sendo prestado pelos bombeiros.
Em nota, a PM ressaltou a importância da denúncia prévia para atuar e evitar casos como este e garantiu que não foram localizados acionamentos no Ciodes (190) para o local, na noite de ontem (12). Segundo a Corporação, as providências de trânsito foram adotadas e a ocorrência entregue à Delegacia Regional de Vitória para a devida apuração.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira admitiu que barulhos e circulações que acontecem nesse tipo de evento são prejudiciais, tanto para os pacientes, quanto para os profissionais que trabalham no centro de quarentena. Apesar disso, no informe recebido, consta que não houve grandes transtornos.
Sobre a realização frequente do encontro automotivo, ele explicou que há a possibilidade de o evento ter acontecido legalmente, antes da pandemia. No entanto, ele ressaltou que desde março, não tem acontecido eventos dessa natureza em Vitória e que esse evento não foi autorizado e nem seria.
Para a próxima quarta-feira (19), o secretário adiantou que haverá fiscalização e que o episódio não se repetirá. Nós não tínhamos a informação de que o evento aconteceria. Agora, sabendo, vamos fiscalizar e impedir e realização, independentemente de denúncias, garantiu.

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