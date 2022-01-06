Carnaval de Vitória: organização analisa como será a entrada no Sambão no dia 17

Tradição Serrana durante desfile no Sambão do Povo, em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Os ingressos para os desfiles do Carnaval de Vitória 2022 seguem sendo vendidos pela internet. Porém, eles são cobrados somente nos dias 18 e 19 de fevereiro. No dia 17, a entrada no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, é gratuita e a organização enfrenta um problema: o controle para entrada do público.

Procurada pela reportagem, a LP Produções e Eventos informa que ainda analisa como será feito o controle da entrada de pessoas no sambódromo. Vale lembrar que, neste dia, as pessoas não terão acesso a todos os setores, uma vez que boa parte deles não estará funcionando, como é o caso dos camarotes.

Para aqueles que comprarem ingressos na bilheteria do evento, se houverem ingressos disponíveis, será necessária a apresentação do comprovante de vacinação e do resultado de teste negativo para covid-19, no ato da compra.

No caso dos desfilantes, o controle será no acesso a área de concentração das escolas. Somente será permitida a entrada das pessoas que estiverem trajando as fantasias e apresentarem a pulseira de credenciamento, que será retirada após cadastro feito nas quadras das agremiações. Entenda como tudo vai funcionar neste link.

Quem desfila quando?

No dia 17 de feveiro, desfilam as escolas do Grupo B. Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Tradição Serrana tentam uma vaga no Grupo A. Este segundo grupo conta com Independente de São Torquato, Chega Mais, Chegou O que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima, desfilando na sexta-feira (18).

O Grupo Especial, formado por Jucutuquara, Imperatriz, Novo Império, Boa Vista, MUG, Piedade e Andaraí, desfila no sábado (19). Os ingressos estão à venda no site lebillet.com.br. De acordo com a organização, os camarotes já estão esgotados.