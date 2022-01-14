Covid-19: Casagrande faz novo pronunciamento sobre pandemia no ES

➔ Fase de crescimento do contágio da Covid-19;



➔ Suspensão da categoria de risco "muito baixo" na Matriz de Risco;



➔ Importância da manutenção da vacinação, testagem e protocolos sanitários; em especial uso da máscara, evitando aglomerações;



➔ Devem testar mesmo as pessoas com sintomas leves da doença, para a quebra da cadeia de transmissão do coronavírus;



➔ Evento de início da vacinação de crianças de até 11 anos ocorrerá no Palácio Anchieta, neste sábado (15), às 11h;



➔ "Dia D" Viana Vacinada: evento será realizado neste domingo (16), a partir das 8h;

