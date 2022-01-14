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Pandemia

Covid-19: Casagrande faz novo pronunciamento sobre pandemia no ES

Governador realiza pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (14); classificação do novo mapa de risco será anunciada, e valerá entre os próximos dias 17 e 23 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2022 às 18:06

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 18:06

Principais pontos abordados no pronunciamento

➔ Fase de crescimento do contágio da Covid-19;

➔ Suspensão da categoria de risco "muito baixo" na Matriz de Risco;

➔ Importância da manutenção da vacinação, testagem e protocolos sanitários; em especial uso da máscara, evitando aglomerações;

➔ Devem testar mesmo as pessoas com sintomas leves da doença, para a quebra da cadeia de transmissão do coronavírus;

➔ Evento de início da vacinação de crianças de até 11 anos ocorrerá no Palácio Anchieta, neste sábado (15), às 11h;

➔ "Dia D" Viana Vacinada: evento será realizado neste domingo (16), a partir das 8h;

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