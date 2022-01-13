Covid-19: Viana terá Dia D de vacinação com meia dose no domingo (16)
A Prefeitura de Viana detalhou que aqueles que receberam as doses convencionais das vacinas da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer também estão aptas a receberem a meia dose de reforço. O prefeito Wanderson Bueno explicou que a nova etapa de vacinação é uma chance de orientar estratégias de imunização em todo o mundo.
"Os moradores de Viana acreditaram no Estudo e agora estamos empenhados com o uso da meia dose como dose de reforço. Há uma relevância sanitária internacional com o que ocorreu em nossa cidade, e nos orgulhamos de poder ajudar”, afirmou.
O Dia D de vacinação acontecerá nos seguintes pontos de imunização: CEMEI Manoel Evêncio de Oliveira, em Nova Bethânia; CEMEI Maria de Lourdes Coutinho Passos, em Vila Bethânia; EMEF Marcílio de Noronha, em Marcílio de Noronha; EMEF Orestes Souto Novaes, em Jucu, e na EMEF Padre Antunes Siqueira, em Viana Sede.
A Prefeitura de Viana destacou que a continuação do monitoramento científico com o reforço vacinal teve autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Os resultados do estudo apontam para prevenção de 70% de novos casos e nenhuma morte ou internação hospitalar com aplicação da meia dose.
A administração municipal divulgou também que 300 pessoas que receberam doses completar de Coronavac, Pfizer e AstraZeneca e que quiserem ser vacinadas com a meia dose serão acompanhadas e poderão fazer exames regularmente para acompanhar a intensidade e a duração da resposta à vacina.
Para este grupo, o pré-agendamento poderá ser feito no site vianavacinada.saude.es.gov.br. A outra opção é comparecer à Policlínica de Marcílio de Noronha, no domingo (16).
A coordenadora científica do estudo e gerente de Atenção à Saúde do Hucam-Ufes/Ebserh, a médica Valéria Valim, afirmou que, depois de comprovada a imunização com meia dose, o estudo será enviado à entidades de saúde nacionais e internacionais.
"Comprovada a efetividade da aplicação da meia dose, os resultados serão enviados ao Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e à Fiocruz e poderão subsidiar as autoridades sanitárias do Brasil e do mundo para dobrarem a capacidade de imunização com a vacina da Fiocruz. Sabemos que, em muitas regiões mais pobres do mundo, o alcance da vacinação tem sido mais limitado. E nos locais com mais acesso ao produto, a oferta de doses de reforço com meia dose, também poderá ser aumentada”, disse.
RESULTADOS
A Prefeitura de Viana divulgou que a meia dose foi capaz de induzir a produção de anticorpos neutralizantes em 99,8% dos participantes, resultado semelhante ao alcançado no esquema com dose padrão.
Em pré-imunes, ou seja, pessoas que já tiveram a doença ou foram vacinadas anteriormente, uma meia dose foi suficiente para induzir altos títulos de anticorpos neutralizantes. “Isso mostra que a meia dose pode ser usada para reforço no esquema vacinal”, informou o pesquisador da Fiocruz, Olindo Assis Martins Filho.
No grupo dos que não tiveram Covid-19 e nem havia se vacinado antes, a meia dose foi capaz de induzir resposta mais robusta de biomarcadores de imunização (quimiocinas, citocinas e fatores de crescimento) que a prescrição na bula do produto da AstraZeneca. Nos pré-imunes, a produção desses marcadores foi semelhante nos dois grupos.
Outra conclusão foi a de que a duração dos eventos adversos foi menor na meia dose que na cheia. Em geral, foram leves e em proporção de pessoas semelhante à da prescrição de fábrica.