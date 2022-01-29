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Imunização

País recebe 1,8 milhão de doses pediátricas da Pfizer na segunda (31)

Voo com a remessa chega ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e os imunizantes serão então distribuídos aos estados
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jan 2022 às 18:35

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 18:35

Ministério da Saúde recebe na segunda-feira (31) um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19. A entrega estava prevista para o dia 3 de fevereiro, mas foi antecipada.
Segundo o ministério, o novo lote terá 1,8 milhão de doses da vacina. O voo chega no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e os imunizantes serão então distribuídos aos estados.
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech é a que vem sendo aplicada em crianças no Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Até este momento, o Ministério da Saúde já recebeu 4,2 milhões de doses da vacina específica para o público de 5 a 11 anos. Assim como para adultos, a imunização completa prevê duas doses, com intervalo de oito semanas entre elas.
A dose pediátrica é diferente da vacina que é aplicada em adultos: a cor do frasco é laranja e a dosagem é menor.

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