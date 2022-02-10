Acidente

Mulher de muletas atropelada por Transcol passa por cirurgia e está na UTI

Há um ano, vítima havia sofrido outro acidente, que resultou na amputação de uma das pernas. Familiares estão apreensivos

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 16:44

Isabella Arruda

acidente
Atropelamento ocorreu em Laranjeiras Crédito: Leitor | A Gazeta
A mulher atropelada por um ônibus do Transcol em Laranjeiras passou por uma cirurgia nesta quinta (10) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEIE), em Vitória. A vítima, que não tem uma das pernas e usa muletas, sofreu o acidente na última  quarta (9) e está  internada  na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A família ainda não sabe se os médicos conseguiram salvar o braço da mulher.
Há aproximadamente um ano, ela sofreu um outro acidente, que resultou na amputação de uma perna, lembrou o irmão. Ele acrescenta que os familiares estão apreensivos, mas esperançosos. Até esta manhã, a empresa responsável pelo ônibus não havia entrado em contato com a família.
Procurado pela reportagem da TV Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ressaltou que a companhia responsável pelo coletivo, a qual não teve o nome divulgado, está aguardando a polícia de trânsito concluir o boletim de ocorrência.
A empresa enfatizou, por meio do sindicato, que lamenta o ocorrido e continua apurando os fatos, mas que já é possível afirmar que "a vítima atravessou fora da faixa de pedestres", no meio dos carros, e quase foi atropelada por outros veículos na via. No momento em que foi socorrida, ela estava consciente.

RELEMBRE O ACIDENTE

Segundo testemunhas do acidente, o Transcol passou por cima de um dos braços da vítima. Com o membro bastante machucado, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o HEUE, em Vitória.
O  Gvbus não informou o nome da companhia responsável pelo veículo. Veja a primeira nota enviada pelo caso nesta quarta-feira (10) na íntegra:
"A empresa responsável pelo ônibus lamenta pelo acidente e informa que ainda está apurando o que aconteceu. Destaca, no entanto, que as informações preliminares, repassadas inclusive por testemunhas no local, é de que a vítima teria atravessado fora da faixa de pedestres, e no meio dos carros. Ela foi socorrida com vida e consciente, e levada para o Hospital São Lucas".
