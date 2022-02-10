Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estacionamento na Capital

Prefeito veta proposta que isentava idosos e deficientes de pagar rotativo em Vitória

Projeto, aprovado pela Câmara de Vereadores em dezembro, garantiria a gratuidade aos grupos, mas foi rejeitada por Lorenzo Pazolini sob a alegação de inconstitucionalidade e violação do artigo 63 da Constituição Estadual

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:06

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 fev 2022 às 13:06
Estacionamento Rotativo está presente em diversos bairros da Capital, como Praia do Canto, Enseada do Suá e Centro.
Em Vitória, o rotativo é cobrado nos bairros Praia do Canto, Centro, Vila Rubim, Enseada do Suá, Bento Ferreira e Santa Lúcia Crédito: ParkGold/Divulgação
Em dezembro do ano passado, a Câmara dos Vereadores de Vitória aprovou a isenção da cobrança do estacionamento rotativo para idosos e portadores de deficiência na Capital capixaba. A expectativa era de que a gratuidade para os dois grupos valesse já no primeiro semestre de 2022, desde que fosse sancionada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), o que não ocorreu.
Prefeito veta proposta que isentava idosos e deficientes de pagar rotativo em Vitória

Veja Também

Resgate mobiliza bombeiros por mais de 7 horas em Vitória

Furto de fios de semáforos vira novo problema em Vitória

Por causa da Covid, Feira do Mármore de Vitória é cancelada

O chefe do executivo vetou a proposta - na verdade uma inclusão do artigo 19-A da lei municipal nº 8.174, de 21 de outubro de 2011 - que garantiria o benefício. Atualmente, idosos e pessoas com deficiência possuem direito às vagas exclusivas, estas identificadas com sinalização horizontal, porém precisam pagar pelo tempo que utilizavam em ruas com estacionamento rotativo.
Com a atualização da lei proposta pelo vereador Aloísio Varejão (PSB), a cobrança deixaria de existir, e consequentemente a tarifa diária de R$ 11,40, cobrada para quem não paga, também não seria aplicada. Alem destas vagas exclusivas, a isenção também valeria nas vagas comuns para motoristas idosos e portadores de deficiência.

"INCONSTITUCIONAL"

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Prefeitura de Vitória reconheceu o propósito do projeto, porém salientou, em nota, que a proposta apresentada é inconstitucional e extrapola a competência dos vereadores.
Prefeito Lorenzo Pazolini no lançamento do sistema de reconhecimento facial
O prefeito Lorenzo Pazolini vetou a alteração na lei municipal que garantiria a isenção da cobrança do rotativo para idosos e deficientes em Vitória Crédito: André Sobral/MPV/Divulgação
"A Prefeitura de Vitória informa que o referido Projeto de Lei foi vetado pela administração municipal tendo em vista a constatação de inconstitucionalidade formal e material. A PMV acredita que a proposição é louvável, porém interfere no funcionamento da Administração e fere os princípios da simetria, da independência e da harmonia dos Poderes, violando o artigo 63, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual", diz o trecho da resposta.
"A proposição extrapola a competência do Legislativo, pois constitui matéria meramente administrativa. Não compete ao Poder Legislativo formular normas que incidam na organização e no funcionamento de estacionamento rotativo. Além disso, o Projeto de Lei também interfere em matéria orçamentária, uma vez que, ao criar a isenção, acaba por influenciar diretamente no contrato de concessão estabelecido entre o município e a concessionária de serviço público", complementou a Prefeitura.

COMO FUNCIONA:

Desta forma, todos os usuários, sem exceção, estão sujeitos aos valores praticados. Na Praia do Canto, Santa Lúcia e Enseada do Suá, o serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 19h. Aos sábados, a cobrança ocorre das 9h até as 15h. Na região do Centro/Vila Rubim e Bento Ferreira, os horários são entre 8 às 18h (de segunda a sexta), e de 8 até às 14h aos sábados. O rotativo não é cobrado aos domingos e feriados. O valor mínimo por meia hora é de R$ 1,30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Estacionamento rotativo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados