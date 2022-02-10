Em Vitória, o rotativo é cobrado nos bairros Praia do Canto, Centro, Vila Rubim, Enseada do Suá, Bento Ferreira e Santa Lúcia Crédito: ParkGold/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Prefeito veta proposta que isentava idosos e deficientes de pagar rotativo em Vitória

O chefe do executivo vetou a proposta - na verdade uma inclusão do artigo 19-A da lei municipal nº 8.174, de 21 de outubro de 2011 - que garantiria o benefício. Atualmente, idosos e pessoas com deficiência possuem direito às vagas exclusivas, estas identificadas com sinalização horizontal, porém precisam pagar pelo tempo que utilizavam em ruas com estacionamento rotativo.

Com a atualização da lei proposta pelo vereador Aloísio Varejão (PSB), a cobrança deixaria de existir, e consequentemente a tarifa diária de R$ 11,40, cobrada para quem não paga, também não seria aplicada. Alem destas vagas exclusivas, a isenção também valeria nas vagas comuns para motoristas idosos e portadores de deficiência.

"INCONSTITUCIONAL"

A Gazeta, a assessoria da Procurada pela reportagem de, a assessoria da Prefeitura de Vitória reconheceu o propósito do projeto, porém salientou, em nota, que a proposta apresentada é inconstitucional e extrapola a competência dos vereadores.

O prefeito Lorenzo Pazolini vetou a alteração na lei municipal que garantiria a isenção da cobrança do rotativo para idosos e deficientes em Vitória Crédito: André Sobral/MPV/Divulgação

"A Prefeitura de Vitória informa que o referido Projeto de Lei foi vetado pela administração municipal tendo em vista a constatação de inconstitucionalidade formal e material. A PMV acredita que a proposição é louvável, porém interfere no funcionamento da Administração e fere os princípios da simetria, da independência e da harmonia dos Poderes, violando o artigo 63, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual", diz o trecho da resposta.

"A proposição extrapola a competência do Legislativo, pois constitui matéria meramente administrativa. Não compete ao Poder Legislativo formular normas que incidam na organização e no funcionamento de estacionamento rotativo. Além disso, o Projeto de Lei também interfere em matéria orçamentária, uma vez que, ao criar a isenção, acaba por influenciar diretamente no contrato de concessão estabelecido entre o município e a concessionária de serviço público", complementou a Prefeitura.

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