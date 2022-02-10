Uma operação de resgate do Corpo de Bombeiros durou mais de sete horas na manhã desta quinta-feira (10), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Um homem subiu no telhado de uma loja, por volta das 2h30 da manhã. A corporação chegou ao local e ficou até as 10h negociando com ele.
Após o resgate, o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e deixado sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Resgate mobiliza bombeiros por mais de 7 horas em Vitória
O trânsito na Avenida Beira-Mar chegou a ficar fechado por cerca de uma hora nos dois sentidos. A lentidão foi relatada por ouvintes Rádio CBN Vitória 92,5 FM, que passavam pelo local. As vias foram totalmente liberadas após o encerramento da ocorrência.
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta
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