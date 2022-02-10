A história do comentário no Instagram de A Gazeta que vai parar no altar no ES

O agora casal Deivid e Josy se conheceu em uma postagem de A Gazeta. O contato inicial virou noivado no último Natal e será consolidado com o casamento em breve Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Uma foto, um "like", um comentário e uma linda história de amor iniciada que resultará em casamento. Pode parecer um roteiro de um filme romântico, mas a primeira frase desta reportagem é um breve resumo do que a vida - e o instagram de A Gazeta - proporcionaram ao casal Deivid Gava, de 27 anos, e Josy Gomes, de 25.

Fotógrafo por profissão, Deivid se programou para conseguir fotografar o momento em que a lua ficaria posicionada exatamente atrás do Farol de Santa Luzia, em Vila Velha , como se ela estivesse "espetada".

A Gazeta um dia depois ( A foto, feita por ele no dia 22 de agosto do ano passado, foi repostada pelo Instagram deum dia depois ( veja aqui ). Josy, até então uma completa desconhecida, comentou na postagem e elogiou o belo registro. Em meio aos milhares de comentários e elogios feitos, foi justamente o dela que despertou a atenção dele, mas nem o próprio sabe explicar direito por qual motivo.

A foto feita por Deivid foi repostada por A Gazeta. Josy viu, comentou e meses depois acabou noiva do fotógrafo Crédito: Reprodução/Intagram

"Sendo bem sincero, é difícil dizer. Não tenho o hábito de ficar comentando e respondendo nas postagens, mas como o volume de marcações e elogios foi muito grande, fiquei um tempo ali. Acabei vendo o comentário dela e me chamou a atenção. Fui no perfil e pedi para seguir (era trancado). Na mesma noite começamos a conversar e, de cara, tivemos uma afinidade muito grande. O mais interessante é que não nos conhecíamos, e só tínhamos o perfil de A Gazeta de "amigos em comum", contou o fotógrafo.

DESTINO: PEDRA AZUL

Por morarem em cidades distantes - Deivid reside em Cariacica e Josiane (Josy é apelido), em Linhares , no Norte do Estado, o primeiro encontro não pode ser realizado tão rapidamente. A oportunidade surgiu no dia 5 de setembro, quase duas semanas após o primeiro contato virtual, quando eles puderam se conhecer pessoalmente nas montanhas capixabas, mais precisamente em Pedra Azul , em Domingos Martins

"Ela já tinha meio que um passeio programado para este dia em Domingos Martins. Em nossas conversas, propus de nos conhecermos, já que ela estaria mais perto do que se eu fosse para Linhares. Então fomos até lá, nos conhecemos e a percepção inicial de que a Josy era uma pessoa especial de fato se concretizou", complementou o fotógrafo, que também trabalha como contador.

Deivid e Josy estão noivos e pretendem se casar até o final do ano Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Do primeiro encontro em diante, os dois foram evoluindo na relação, que pouco depois foi oficializada. A curtida de praticamente um mês atrás (da data da postagem no perfil de AG) virou namoro no dia 25 de setembro. Em Linhares, Deivid pediu Josy em namoro, que foi prontamente aceito por ela.

"Ele veio até aqui me conhecer, comprou flores, enviou outras para meu trabalho e me pediu em namoro. Bem da forma tradicional como as pessoas fazem, mas eu não estava esperando. Ele reservou uma mesa em um bistrô aqui de Linhares e combinou tudo" Josy Gomes - Noiva e assistente administrativa

VAI VIRAR CASAMENTO

Com uma afinidade muito grande e seguidores dos mesmos princípios religiosos, Deivid e Josy decidiram unificar as próprias histórias em uma só. No último Natal, o fotógrafo pediu a mão da amada em casamento. O local? A casa do avô de Josy, na cidade de Jaguaré

"Pode parecer, para quem é de fora, que tudo ocorreu muito rápido, mas na verdade não. As coisas aconteceram naturalmente entre aquele comentário na postagem de vocês (A Gazeta) até nosso noivado. Pensamos tudo, nos aceitamos e agora planejamos nosso casamento", explica o fotógrafo.

O casório não será feito às pressas. Os dois estão na fase da escolha da cidade, pesquisando locais para morarem, em contato com fornecedores entre outros detalhes importantes para que ocorra como planejam. A data ainda não foi escolhida, mas no que depender do casal, será até o final deste ano, ao que tudo indica em Linhares.

"Ele me surpreendeu mais uma vez. Armou tudo com minha família e esperou uma data na minha cidade natal sem que eu desconfiasse de nada. Quando cheguei na casa do meu avô, tinha bolo, tudo preparado. A mim coube dizer o 'sim' para a pessoa que Deus colocou na minha vida. Foi muito especial este momento", recordou-se a noiva.

MENSAGEM DO CASAL

Deivid e Josy são cristãos e seguem os princípios do movimento "Eu Escolhi Esperar". A maneira com que se conheceram e as experiências vividas até aqui foram transformadas em uma página onde narram os acontecimentos aos seguidores. A ideia deles é mostrar como as pessoas podem se aproximar dos próprios propósitos sem a necessidade de uma cobrança exagerada, respeitando também as convicções pessoais.

"Ela teve seis anos de espera, sem se relacionar com ninguém, literalmente solteira, e envolvida com a igreja, e eu estive na mesma situação por cinco anos de espera. Nós somos cristãos e acreditamos que não exista uma pessoa certa para cada uma, mas existe aquela que a gente vai conhecer e se encaixar dentro dos nossos ideais. Então, ela esperou por seis anos para encontrar essa pessoa que se encaixava naquilo que buscava, e eu cinco. Com isso, criamos um Instagram para compartilhar um pouco da nossa história, da fé que acreditamos, além do que aconteceu com a gente após nos conhecermos. Em resumo, nosso objetivo é poder alcançar vidas e fazê-las acreditar que existe sim pessoas boas e dispostas a te aceitar e amar do jeito que você é. Somos a prova de que um comentário na internet pode mudar uma história inteira", explica Deivid.