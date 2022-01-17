Mensagem de carinho viraliza com história entre sogro e genro no ES

Antônio cuidou do sogro com muito carinho nos últimos quatro meses de vida do idoso de 89 anos Crédito: Arquivo pessoal

Os últimos quatro meses de vida do aposentado Pedro Pinto, então com 89 anos, foram na companhia da filha, Mathilde, e do genro, Antônio Zorzal. Já debilitado devido a um acidente vascular cerebral, o idoso foi levado para morar com o casal, em uma localidade em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo , onde faleceu no domingo (9).

"Seu Pedro" era pai de seis filhos, cinco deles vivos. Mas, por terem uma casa com mais estrutura, a filha Mathilde e o genro decidiram cuidar do aposentado neste período. A então relação normal entre genro e sogro evoluiu para uma grande amizade simbolizada no carinho com que Antônio, de 75 anos, dedicou e cuidou de Pedro, que precisava de auxílio para todas as necessidades - de um simples copo d'água ao banho diário.

A gratidão da família a Antônio foi externada em uma postagem de uma das filhas do idoso, a jornalista Joviana Venturini, de 48 anos. Com palavras carinhosas, ela agradeceu ao cunhado pela dedicação à vida do pai dela no período. A postagem feita por ela foi compartilhada pelo perfil Razões Para Acreditar , e sensibilizou milhares de pessoas com a história ali contada.

"Estamos bem consolados em relação à morte de papai porque cremos na soberania de Deus. Nossa família acredita que cada um tem um tempo aqui na terra. E papai viveu 89 anos e nunca tinha ficado doente. Passou os últimos quatro meses, depois de um AVC, cercado de amor e muitos paparicos", contou a jornalista.

O MESMO VÍDEO TODOS OS DIAS

Segundo Joviana, o cunhado ficou e ainda está muito sentido com a perda do sogro e amigo. A relação foi tão intensa, que Antônio diariamente exibia o mesmo vídeo e por diversas vezes a Pedro.

"Era um vídeo de um canal no YouTube que mostrava o dia a dia na roça e os dois assistiam um, em especial, onde uma família matava um porco. Aí papai falava assim: 'nossa, já mataram 3 porcos hoje', só que era o mesmo vídeo três vezes", detalha Joviana.

Ela contou ao cunhado a repercussão que a história de amizade dos dois alcançou, mas ele ainda não dimensionou o significado disso. Mas, se para Antônio as memórias são mais importantes, Joviana explicou que optou por postar, pois o mundo carece de bons exemplos.

"Resolvi postar aquilo, até expondo a fragilidade de papai, porque ele (Antônio) era muito carinhoso mesmo, ficava ao lado dele o tempo todo. Histórias de gratidão como a que passamos ainda emocionam as pessoas. E o ser humano necessita de bons exemplos. Sempre escrevo sobre gratidão, então foi também uma forma que encontrei para agradecer por tudo que ele fez por meu pai" Joviana Venturini - Jornalista