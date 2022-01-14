Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

Universitária capixaba faz vaquinha para estudar na Coreia do Sul

Miriam Hannah da Silva Dantas, de 21 anos, ganhou uma bolsa para aprender coreano no Centro de Idiomas da Universidade de Geumgang, na Coreia do Sul, mas precisa de R$ 15 mil para pagar a viagem
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jan 2022 às 11:29

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 11:29

Miriam Hannah da Silva Dantas, de 21 anos, estuda letras na USP
Miriam Hannah da Silva Dantas, de 21 anos, quer estudar na Coreia do Sul Crédito: Montagem | A Gazeta
A meta da universitária capixaba Miriam Hannah da Silva Dantas, de 21 anos, é conseguir R$ 15 mil até o dia 20 deste mês para realizar um sonho. No início do ano, a jovem conquistou uma bolsa de estudos oferecida pelo Centro de Idiomas da Universidade de Geumgang, na Coreia do Sul, para aprender coreano. Para pegar o voo e realizar o desejo de aprender a nova língua, ela e familiares fazem uma campanha nas redes sociais para arrecadar o valor que irá custar a viagem.
A paixão por outros idiomas vem desde quando ela era criança. Hannah conta que aos 9 anos aprendeu o inglês, ainda em casa. Depois, aprendeu japonês, italiano e francês. Recentemente começou o quinto: coreano.
“O segundo idioma que aprendi foi o japonês, ainda criança. Sempre foi minha paixão estudar idiomas. Em 2021, passei em primeiro lugar na USP no curso de Letras e hoje moro em São Paulo”, contou a universitária.
A permanência no Centro de Idiomas da Universidade de Geumgang, na Coreia do Sul, será de seis meses. “Eles ajudam com uma bolsa, pois lá, além de estudar, darei aulas de inglês”, disse a universitária.
Esta não é a primeira vez que Hannah vai para fora do país aprimorar seu conhecimento. Em 2018, aos 17 anos, ficou entre os 50 estudantes escolhidos entre 23 mil candidatos para representar o Brasil nos Estados Unidos por meio do Programa Jovens Embaixadores.
Hannah conta que morava com os pais em Piúma e sempre estudou em escolas públicas. O pai, Joel Dantas, é servidor público no município e contou que a família não tem como custear esta viagem, mas está dando apoio na campanha.
“Ela é um orgulho para nós. Sempre dedicada, estudiosa, autodidata. Sempre priorizei em dar cultura, educação para meus filhos, acho que é o mínimo que podemos dar. E eu aprendo muito com ela, a buscar conhecimento, ir além do que é ensinado em sala de aula”, contou o pai.
Para ajudar a Miriam Hannah da Silva Dantas a realizar o sonho de aprender coreano no país asiático, pode contribuir por meio de uma vaquinha (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajude-a-ir-a-universidade-na-coreia-do-sul). 

Veja Também

Maior TV da Itália vem ao ES fazer reportagem especial

Estágio e aprendizagem: os 40 anos do sonho vitorioso do CIEE-ES

População de Portugal encolheu 2,1% na última década

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma solidariedade coreia do sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados