Golpe do precatório faz duas vítimas por dia no ES; veja como evitar

"golpe do pagamento de precatório". O dado foi divulgado pela Delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações (Defa) nesta segunda-feira (7), a fim de evitar novas vítimas. Todo dia, duas ou três pessoas acabam prejudicadas no Espírito Santo por caírem na lábia de bandidos no chamado. O dado foi divulgado pela Delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações (Defa) nesta segunda-feira (7), a fim de evitar novas vítimas.

Número do WhatsApp e foto utilizada no perfil do app pelos criminosos para aplicar o golpe dos precatórios no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Nesse esquema criminoso, os golpistas entram em contato por meio de telefonemas ou aplicativos de mensagem, anunciando o pagamento de um precatório – nome que se dá aos valores devidos pelo poder público (União, Estados ou municípios) a alguém, conforme decisão final da Justiça.

valor pode chegar até R$ 4 mil. Conforme explicado pela Durante essa conversa, os suspeitos dizem que é necessário pagar uma taxa para a emissão da Declaração de Isenção do Imposto de Renda, cujo. Conforme explicado pela Polícia Civil , depois que a vítima faz a transferência ou o depósito, ela recebe um alvará falso.

"Não existe cobrança de qualquer taxa pela Justiça para o pagamento de precatórios ou obtenção da Declaração de Isenção do Imposto de Renda. É necessário que a população fique atenta." Douglas Vieira - Titular da Delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações (Defa)

Para dar mais credibilidade ao golpe, os criminosos se passam por funcionários públicos, membros do Ministério Público ou da Justiça , ou ainda utilizam o nome de sindicatos, advogados e até do atual presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM), José Elias Marçal.

"Estão utilizando o meu nome, a minha formação acadêmica e a logomarca da autarquia no perfil de WhatsApp para aplicar esse golpe. Em nenhum momento, fiz contato com os segurados, e a Constituição Federal não prevê que o IPAJM realize esse tipo de pagamento diretamente ao benefíciário", afirma Marçal.

"Quando receber este tipo de ligação ou mensagem, sempre se questione e procure seu advogado, pois é ele que acompanha o seu processo e pode trazer informações para manter o seu benefício em segurança." Douglas Vieira - Titular da Delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações (Defa)

De acordo com as investigações realizadas no Espírito Santo, os bandidos são de outros Estados e realizam os contatos por meio da internet ou telefone porque isso dificulta que as vítimas confiram as credenciais usadas por eles. Apesar do uso das novas tecnologias, o golpe já existe há mais de 20 anos, segundo a polícia.

VEJA DICAS PARA NÃO CAIR NO GOLPE DOS PRECATÓRIOS

A regra fundamental para não ser prejudicado é não transferir ou depositar qualquer valor que seja solicitado. Não existem custas processuais ou taxas quando se trata do pagamento do precatório ao credor.





Quando um suposto advogado entrar em contato, confira o registro e os dados dele (endereços, telefones e e-mail) com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).





Procure informações nos canais oficiais do poder público. Vale a pena esperar um pouco, ter uma informação correta e não acabar sendo prejudicado por uma falsa.





Consulte as unidades judiciárias (cartórios e varas) disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), clicando em "endereços e telefones".

