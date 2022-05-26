Adolescente esfaqueia servidora para sair de abrigo no ES

Polícia Militar registrou o caso na madrugada desta quarta-feira (25) Crédito: Fernando Madeira

Segundo a polícia, o caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (25), por volta da meia-noite. No pronto-socorro de Jerônimo Monteiro, a vítima contou que o adolescente a surpreendeu com uma faca, exigindo que ela desse a chave do local para que ele saísse.

A funcionária se recusou a dar a chave, e o adolescente deu vários golpes de faca no pescoço, nas costas e na mão da vítima. Ele tomou a chave e fugiu. Os militares realizaram o patrulhamento pela região, mas não encontraram o menino. A vítima permaneceu no hospital do município sob cuidados médicos e foi orientada a comparecer na delegacia.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre o caso, a assessoria do município de Jerônimo Monteiro disse que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas pelas autoridades competentes a fim de resguardar a cuidadora e em relação ao adolescente. Informaram que o adolescente não é munícipe de Jerônimo Monteiro, porém, foi acolhido por medida protetiva do Judiciário naquela oportunidade.

A assessoria informou ainda que reafirma o compromisso com o bem-estar de crianças e adolescentes e suas famílias, bem como com os trabalhadores do serviço de acolhimento que receberão todo suporte técnico para enfrentar esse momento. A servidora recebeu alta médica, segundo o município.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL