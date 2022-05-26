Adolescente esfaqueia servidora para sair de abrigo no ES

Uma servidora pública, de 25 anos, que trabalha no Abrigo Institucional Criança Feliz em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, foi esfaqueada no pescoço, nas costas e na mão. O agressor, segundo a Polícia Militar, é um adolescente de 14 anos, que é atendido no local.
Segundo a polícia, o caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (25), por volta da meia-noite. No pronto-socorro de Jerônimo Monteiro, a vítima contou que o adolescente a surpreendeu com uma faca, exigindo que ela desse a chave do local para que ele saísse.
A funcionária se recusou a dar a chave, e o adolescente deu vários golpes de faca no pescoço, nas costas e na mão da vítima. Ele tomou a chave e fugiu. Os militares realizaram o patrulhamento pela região, mas não encontraram o menino. A vítima permaneceu no hospital do município sob cuidados médicos e foi orientada a comparecer na delegacia.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Sobre o caso, a assessoria do município de Jerônimo Monteiro disse que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas pelas autoridades competentes a fim de resguardar a cuidadora e em relação ao adolescente. Informaram que o adolescente não é munícipe de Jerônimo Monteiro, porém, foi acolhido por medida protetiva do Judiciário naquela oportunidade.
A assessoria informou ainda que reafirma o compromisso com o bem-estar de crianças e adolescentes e suas famílias, bem como com os trabalhadores do serviço de acolhimento que receberão todo suporte técnico para enfrentar esse momento. A servidora recebeu alta médica, segundo o município.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não há ocorrência do fato entregue na delegacia. Explicou que vias de fato e lesão corporal são crimes que dependem da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. A polícia orienta que a vítima registre a ocorrência em qualquer delegacia, munida de todo material que comprove o fato e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.