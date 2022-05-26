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De 14 anos

Adolescente esfaqueia servidora para sair de abrigo no ES

Servidora pública, que trabalha em abrigo de Jerônimo Monteiro, foi agredida com golpes de faca no pescoço, nas costas e na mão

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 13:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2022 às 13:25
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar registrou o caso na madrugada desta quarta-feira (25) Crédito: Fernando Madeira
Uma servidora pública, de 25 anos, que trabalha no Abrigo Institucional Criança Feliz em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, foi esfaqueada no pescoço, nas costas e na mão. O agressor, segundo a Polícia Militar, é um adolescente de 14 anos, que é atendido no local.
Segundo a polícia, o caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (25), por volta da meia-noite. No pronto-socorro de Jerônimo Monteiro, a vítima contou que o adolescente a surpreendeu com uma faca, exigindo que ela desse a chave do local para que ele saísse.
A funcionária se recusou a dar a chave, e o adolescente deu vários golpes de faca no pescoço, nas costas e na mão da vítima. Ele tomou a chave e fugiu. Os militares realizaram o patrulhamento pela região, mas não encontraram o menino. A vítima permaneceu no hospital do município sob cuidados médicos e foi orientada a comparecer na delegacia.

O QUE DIZ A PREFEITURA 

Sobre o caso, a assessoria do município de Jerônimo Monteiro disse que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas pelas autoridades competentes a fim de resguardar a cuidadora e em relação ao adolescente. Informaram que o adolescente não é munícipe de Jerônimo Monteiro, porém, foi acolhido por medida protetiva do Judiciário naquela oportunidade.
A assessoria informou ainda que reafirma o compromisso com o bem-estar de crianças e adolescentes e suas famílias, bem como com os trabalhadores do serviço de acolhimento que receberão todo suporte técnico para enfrentar esse momento. A servidora recebeu alta médica, segundo o município.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não há ocorrência do fato entregue na delegacia. Explicou que vias de fato e lesão corporal são crimes que dependem da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. A polícia orienta que a vítima registre a ocorrência em qualquer delegacia, munida de todo material que comprove o fato e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.

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