Marido confessa traição e dá facada na esposa após ela pedir separação no ES

Quando, a pedido do marido, ela voltou para casa com os filhos, eles começaram a discutir novamente e o homem tentou pegar uma pistola de airsoft em cima do guarda-roupas. Como a arma não estava no lugar, ele pegou uma faca e a feriu na perna direita. A mulher, então, pegou a filha de três anos, correu para o meio da rua e se abrigou na casa de um vizinho, que também foi ameaçado pelo marido dela com a faca.