Marido confessa traição e dá facada na esposa após ela pedir separação no ES

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada na perna direita, na noite desta segunda-feira (6), durante uma briga com o marido, após ele confessar uma traição, no bairro Ataíde, em Vila Velha.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, onde buscou atendimento, ela contou aos policiais militares que o desentendimento com o marido começou depois que ela viu mensagens de uma mulher no celular dele, o questionou e ele confessou a traição. A vítima, então, foi com os dois filhos, um jovem de 22 e uma menina de três, para a casa da mãe dela.
Quando, a pedido do marido, ela voltou para casa com os filhos, eles começaram a discutir novamente e o homem tentou pegar uma pistola de airsoft em cima do guarda-roupas. Como a arma não estava no lugar, ele pegou uma faca e a feriu na perna direita. A mulher, então, pegou a filha de três anos, correu para o meio da rua e se abrigou na casa de um vizinho, que também foi ameaçado pelo marido dela com a faca.
O homem fugiu do local e a mulher, que teve um corte profundo na perna, buscou ajuda no PA da Glória.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES.