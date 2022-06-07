Motoboys são presos com drogas dentro de tábua de carne no ES

Dois motoboys, de 19 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas na Grande Vitória nesta segunda-feira (6). Com eles, foram apreendidos 4 kg de haxixe, que estavam escondidos dentro de uma tábua de carne e haviam sido enviados por uma pessoa do Mato Grosso do Sul pelos Correios. A Polícia Civil divulgou as informações sobre a prisão nesta terça-feira (7), e informou que a droga está avaliada em R$ 200 mil.

Os dois suspeitos foram detidos pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.

A operação conjunta foi realizada em continuidade às ações para reprimir o tráfico de drogas, por meio de serviço dos Correios. As prisões, segundo a Polícia Civil, ocorreram nos municípios de Vitória e da Serra.

Droga estava escondida em tábua de carne para não levantar suspeita no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni, a droga tinha como remetente uma pessoa do Estado do Mato Grosso do Sul.

“Os 4 quilos de haxixe estavam escondidos dentro de uma tábua para cortar carnes, a fim de não levantar suspeitas dos órgãos policiais. A droga está avaliada em R$ 200 mil”, disse.

De acordo com o delegado, os dois detidos trabalham como motoboy e se valiam também da profissão para transportar os ilícitos sem levantar suspeitas.