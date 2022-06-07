Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quatro quilos

Motoboys são presos com drogas dentro de tábua de carne no ES

Segundo a polícia, o haxixe apreendido está avaliado em R$ 200 mil e tinha como remetente uma pessoa do Estado do Mato Grosso do Sul. Prisões ocorreram em Vitória e na Serra

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 18:19

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 jun 2022 às 18:19
Dois motoboys, de 19 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas na Grande Vitória nesta segunda-feira (6). Com eles, foram apreendidos 4 kg de haxixe, que estavam escondidos dentro de uma tábua de carne e haviam sido enviados por uma pessoa do Mato Grosso do Sul pelos Correios. A Polícia Civil divulgou as informações sobre a prisão nesta terça-feira (7), e informou que a droga está avaliada em R$ 200 mil.
Os dois suspeitos foram detidos pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.
A operação conjunta foi realizada em continuidade às ações para reprimir o tráfico de drogas, por meio de serviço dos Correios. As prisões, segundo a Polícia Civil, ocorreram nos municípios de Vitória e da Serra.
Droga estava escondida em tábua de carne para não levantar suspeita no ES
Droga estava escondida em tábua de carne para não levantar suspeita no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni, a droga tinha como remetente uma pessoa do Estado do Mato Grosso do Sul.
“Os 4 quilos de haxixe estavam escondidos dentro de uma tábua para cortar carnes, a fim de não levantar suspeitas dos órgãos policiais. A droga está avaliada em R$ 200 mil”, disse.
De acordo com o delegado, os dois detidos trabalham como motoboy e se valiam também da profissão para transportar os ilícitos sem levantar suspeitas.
Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde estão à disposição da Justiça.

Veja Também

Grupo é preso com armas e drogas após troca de tiros em Cariacica

PF mira esquema de tráfico de haxixe da Espanha para o Espírito Santo

Motoboy morto com 40 tiros em Vila Velha foi executado por engano, diz polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas espírito santo Polícia Civil tráfico de drogas Mato Grosso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados