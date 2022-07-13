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Crimes na Capital

Suspeitos de assaltos em Vitória são presos depois de perseguição na 3ª Ponte

Com os suspeitos, de 18, 24 e 26 anos, foram encontrados um revólver, munições, dinheiro e três celulares; eles foram identificados por conta do carro que usavam nos crimes
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 jul 2022 às 08:49

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 08:49

Com os suspeitos, foram encontrados celulares, dinheiro, um revólver e munições
Com os suspeitos, foram encontrados celulares, dinheiro, um revólver e munições Crédito: Divulgação/GMV
Dois homens, de 24 e 26 anos, e uma mulher, de 18 anos, foram detidos pela Guarda Municipal de Vitória em cima da Terceira Ponte depois de uma perseguição na noite desta terça-feira (12). Eles são apontados como responsáveis por cometer vários assaltos na Capital nas últimas semanas e, com eles, foram encontrados um revólver, munições, dinheiro e celulares.
Um dos crimes aconteceu na tarde da última sexta-feira (9) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a ação dos criminosos, que saem de um carro branco - o mesmo que eles dirigiam no momento da prisão, nesta terça-feira - e abordam uma mulher que estava passeando com o cachorro. Eles roubam o celular da vítima. Veja abaixo:
Segundo a Guarda Municipal, a ação deles era sempre a mesma: eles circulavam pela cidade e, assim que viam um possível alvo, paravam o carro. Dois dos ocupantes saíam do veículo e abordavam a vítima. Em seguida, eles fugiam.
De acordo com a Guarda Municipal, o carro utilizado pelos suspeitos já vinha sendo monitorado há alguns dias, por conta dos crimes registrados em câmeras de segurança. Na noite desta terça-feira, enquanto voltavam para Vila Velha, agentes da Romu identificaram o carro e começaram a persegui-lo.
Em cima da Terceira Ponte, os suspeitos foram alcançados. Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, 11 minuções, R$ 302 em espécie, três celulares e um cordão de ouro. Das munições, quatro foram encontradas na boca de um dos suspeitos, que tentava escondê-las.
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. De lá, foram conduzidos ao Departamento Médico Legal (DML) e, em seguida, ao presídio.

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