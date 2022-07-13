Suspeitos de assaltos em Vitória são presos depois de perseguição na 3ª Ponte

Com os suspeitos, foram encontrados celulares, dinheiro, um revólver e munições Crédito: Divulgação/GMV

Dois homens, de 24 e 26 anos, e uma mulher, de 18 anos, foram detidos pela Guarda Municipal de Vitória em cima da Terceira Ponte depois de uma perseguição na noite desta terça-feira (12). Eles são apontados como responsáveis por cometer vários assaltos na Capital nas últimas semanas e, com eles, foram encontrados um revólver, munições, dinheiro e celulares.

Um dos crimes aconteceu na tarde da última sexta-feira (9) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a ação dos criminosos, que saem de um carro branco - o mesmo que eles dirigiam no momento da prisão, nesta terça-feira - e abordam uma mulher que estava passeando com o cachorro. Eles roubam o celular da vítima. Veja abaixo:

Segundo a Guarda Municipal, a ação deles era sempre a mesma: eles circulavam pela cidade e, assim que viam um possível alvo, paravam o carro. Dois dos ocupantes saíam do veículo e abordavam a vítima. Em seguida, eles fugiam.

De acordo com a Guarda Municipal, o carro utilizado pelos suspeitos já vinha sendo monitorado há alguns dias, por conta dos crimes registrados em câmeras de segurança. Na noite desta terça-feira, enquanto voltavam para Vila Velha, agentes da Romu identificaram o carro e começaram a persegui-lo.

Em cima da Terceira Ponte, os suspeitos foram alcançados. Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, 11 minuções, R$ 302 em espécie, três celulares e um cordão de ouro. Das munições, quatro foram encontradas na boca de um dos suspeitos, que tentava escondê-las.