Moradores ateiam fogo em objetos e fecham avenida em protesto na Serra

A Gazeta (confira acima), é possível ver uma multidão no local, além das chamas. Moradores incendiaram objetos e bloquearam a Avenida Muriaé, em Nova Carapina II, na Serra , na noite desta terça-feira (12). A manifestação aconteceu no mesmo local em que um ônibus foi queimado mais cedo. Em vídeos enviados por leitores de, é possível ver uma multidão no local, além das chamas.

Prefeitura da Serra informou que o protesto começou por volta das 18h20. "Até o momento, a informação é de que a manifestação estaria sendo motivada pela morte de um casal do bairro, ninguém foi preso e ninguém está ferido. As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) estão no local, junto do Departamento de Operações de Trânsito e o Corpo de Bombeiros."

Em nota, a Polícia Militar informou que militares acompanharam um protesto no bairro Nova Carapina II. "Cerca de 20 pessoas manifestaram na região, bloqueando a Avenida Muriaé. Equipes da Força Tática e demais viaturas negociaram com os manifestantes, que desobstruíram o ponto de bloqueio sem a necessidade de confronto", disse.

Populares fecharam a via com objetos em chamas durante manifestação Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os manifestantes fizeram nove pontos de bloqueio no bairro. O grupo sempre se dispersava quando a polícia e a guarda chegavam e ia para outros locais da região. Segundo a Guarda Municipal, as pessoas que estão por trás dos protestos usam aplicativos de mensagens para organizar a manifestação.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros , para mais informações. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

ÔNIBUS INCENDIADO

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado entre o final da madrugada e início da manhã desta terça-feira (12), também na Avenida Muriaé. A circulação de coletivos chegou a ser interrompida no bairro, mas retornou por volta das 7h, sob escola da Polícia Militar.

Conforme apuração da TV Gazeta, o ônibus incendiado fazia a linha 824, que sai do Terminal de Laranjeiras e circula pelo bairro. De acordo com o motorista, cerca de 40 passageiros estavam no veículo e, por volta das 5h20, um criminoso entrou com um galão de combustível, fez ameaças, pediu para as pessoas saírem e ateou fogo no ônibus.

Incêndio em ônibus do Sistema Transcol, em Nova Carapina, Serra Crédito: Leitor A Gazeta

A informação dada pela Polícia Militar no local à reportagem da TV Gazeta é de que a noite no bairro foi tranquila, não havendo ocorrências relacionadas à morte violenta ou troca de tiros.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) enviou nota afirmando que o ônibus ficou completamente destruído.

"O GVBus ressalta que, entre 2020 e 2022, foram incendiados 24 ônibus por iniciativa de criminosos, oito deles somente neste ano. Os prejuízos, que giram em torno de R$ 580 mil, em média, por veículo incendiado recaem em todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população", esclareceu.