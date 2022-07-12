Perseguição envolvendo carros termina com tiros e morte na Serra

Um homem de 30 anos, identificado como Ramon de Moura Lima, morreu após uma perseguição envolvendo dois veículos que terminou no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, na tarde desta terça-feira (12).
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Ramon começou a ser baleado enquanto dirigia o veículo e só parou após perder o controle da direção e bater em uma árvore. O carro dele ficou com mais de 30 marcas de tiros.
Uma familiar da vítima conversou com a TV Gazeta e disse que o homem havia saído da cadeia há cinco meses. Segundo ela, Ramon tinha acabado de ir ao fórum para assinar uma documentação. Depois, deixou um rapaz em frente a uma creche (os parentes não sabem dizer quem seria esse homem). Em seguida, os suspeitos teriam aparecido, em outro veículo, já disparando contra ele.
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo envolvendo dois veículos no bairro. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima não resistiu.
Na região, um carro branco com diversas perfurações foi encontrado. Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver as marcas nos vidros e na lataria do veículo (confira abaixo). O banco e o lado de dentro da porta do motorista ficaram cheios de sangue.
Veículo ficou cheio de marcas de tiros após perseguição na Serra
O outro carro envolvido no tiroteio foi localizado pela Força Tática no bairro Serra Dourada I, também com marcas de tiros. Ainda segundo a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. A Polícia Civil informou que o caso ainda não foi registrado na delegacia do município.
Atualização
12/07/2022 - 7:36
Após publicação desta matéria, a TV Gazeta esteve no local e conseguiu a identificação do homem encontrado morto dentro de um dos carros. O texto foi atualizado.