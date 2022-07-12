Perseguição envolvendo carros termina com tiros e morte na Serra

Ramon de Moura Lima, 30, morto após ser perseguido na Serra Crédito: Reprodução

Um homem de 30 anos, identificado como Ramon de Moura Lima, morreu após uma perseguição envolvendo dois veículos que terminou no bairro Novo Porto Canoa, na Serra , na tarde desta terça-feira (12).

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Ramon começou a ser baleado enquanto dirigia o veículo e só parou após perder o controle da direção e bater em uma árvore. O carro dele ficou com mais de 30 marcas de tiros.

Uma familiar da vítima conversou com a TV Gazeta e disse que o homem havia saído da cadeia há cinco meses. Segundo ela, Ramon tinha acabado de ir ao fórum para assinar uma documentação. Depois, deixou um rapaz em frente a uma creche (os parentes não sabem dizer quem seria esse homem). Em seguida, os suspeitos teriam aparecido, em outro veículo, já disparando contra ele.

De acordo com a Polícia Militar , o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo envolvendo dois veículos no bairro. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) foi ao local, mas a vítima não resistiu.

Na região, um carro branco com diversas perfurações foi encontrado. Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver as marcas nos vidros e na lataria do veículo (confira abaixo). O banco e o lado de dentro da porta do motorista ficaram cheios de sangue.

Veículo ficou cheio de marcas de tiros após perseguição na Serra

O outro carro envolvido no tiroteio foi localizado pela Força Tática no bairro Serra Dourada I, também com marcas de tiros. Ainda segundo a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. A Polícia Civil informou que o caso ainda não foi registrado na delegacia do município.