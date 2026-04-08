Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque

Um adolescente de 16 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar (PM) em José de Anchieta II, na Serra, na noite de terça-feira (7). O repórter André Afonso, da TV Gazeta, apurou que o jovem se chamava Ítalo Corrêa de Souza. Após o caso, um ônibus foi atacado com fogo no mesmo bairro, mas moradores conseguiram conter as chamas. Por conta disso, os coletivos que circulam pela área chegaram a ter o itinerário alterado nesta quarta-feira (8), mas às 8h30 o trajeto foi nomalizado.

De acordo com informações iniciais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), uma equipe da Força Tática recebeu a denúncia de que cerca de 10 homens estariam disparando em via pública. Quando os militares foram ao local, houve troca de tiros.

O adolescente, que segundo a Polícia Militar estava armado, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM disse que Ítalo tinha histórico de envolvimento com uma facção criminosa da região. "Os demais correram e ele ficou e fez menção de atirar, neste momento ele acabou alvejado", declarou o major Baltazar, em entrevista à TV Gazeta.

Moradores contestam versão

Ítalo era morador do bairro. Uma pessoa próxima à família disse que o adolescente já tinha se rendido quando foi baleado.

"Infelizmente ele se perdeu (no tráfico de drogas). Foi dada voz para ele parar, ele parou, ficou uns minutos com as mãos levantadas e foi executado por quem deveria proteger a comunidade", comentou uma moradora à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.

Ônibus incendiado

Horas depois do confronto, dois suspeitos atearam fogo a um ônibus do Sistema Transcol, no mesmo bairro. Conforme a PM, os incendiários foram vistos pelos agentes e atiraram, momento em que houve nova troca de tiros. Eles conseguiram fugir e os próprios moradores apagaram as chamas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o princípio de incêndio e também o estrago causado dentro do veículo, com bancos danificados. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou, na manhã desta quarta-feira, que, por motivo de segurança e diante de ameaças de vandalismo, as linhas que atendem à região de Jardim Tropical e José de Anchieta operaram com desvios de itinerário até às 8h30, quando o serviço foi normalizado.