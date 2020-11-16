Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Igreja de Conceição da Barra: inscrição para restauro é novamente prorrogada

Sem interessados até o momento no edital de chamamento, Secult passa a receber propostas vindas de organizações da Sociedade Civil até o dia 7 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 16:11

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:11

Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra
Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Secult
A restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra, terá que esperar um pouco mais. Um ano e dois meses após a divulgação do primeiro chamamento público, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) ainda não conseguiu uma empresa para realizar a obra. Assim, ela estendeu novamente o prazo de inscrições para o edital, que terminava nesta segunda-feira (16).
Agora, os interessados devem enviar as propostas até o dia 7 de dezembro. De acordo com o órgão, "o edital de chamamento para restauro da Igreja de Conceição da Barra foi prorrogado até o dia 07 de dezembro, pois a Secult não recebeu propostas até o momento".
O primeiro edital foi lançado em setembro de 2019 oferecendo R$ 620 mil para a obra. Sem interessados, a Secult lançou em outubro deste ano um novo chamamento com um valor maior cujo prazo ia até esta segunda-feira (16).
Com projeto apresentado desde 2017, o restauro contemplará piso, forro, escada, reboco interno, fachada, pavimentação externa e pintura do prédio. O objetivo do edital, que é destinado a organizações da Sociedade Civil, é selecionar uma proposta de trabalho que tenha como linha temática a educação patrimonial que dialogue com a comunidade e que promova a preservação do bem cultural tombado.
A previsão de custo da obra, que vai durar um ano, é de cerca de R$ 670 mil e o prazo de vigência do Termo de Colaboração será de 12 meses.
Um detalhe deste edital é que o restauro do patrimônio vai acontecer com participação popular. Além das intervenções físicas previstas para serem realizadas no bem tombado, o edital exige propostas com ações socioeducativas de preservação de seu patrimônio e de sua memória praticando, assim, uma interação entre a comunidade e a organização responsável pela obra em torno do local.

A IGREJA

Patrimônio tombado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), a Igreja de Nossa Senhora da Conceição funcionou como capela no começo do Século XIX. Foi erguida em 1812 e elevada à condição de paróquia em 1831 por ter uma pia batismal e um cemitério.
A edificação tem particularidades que a diferem das demais construções religiosas do mesmo período no Estado, já apontando para outras linguagens estilísticas renovadoras, como o ecletismo e o art déco. Em nota técnica da Secult, justifica-se que a arquitetura da igreja recria uma nova forma estética a partir das influências da arquitetura colonial.

Veja Também

Teatro Carlos Gomes: iniciada elaboração do projeto de restauro

Obra de Restauro do Santuário de Anchieta tem equipe 100% capixaba

Fotos: Capela de Santa Luzia é reinaugurada após obras de restauro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados