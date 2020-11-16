Igreja de Conceição da Barra: inscrição para restauro é novamente prorrogada

Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Secult

A restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra, terá que esperar um pouco mais. Um ano e dois meses após a divulgação do primeiro chamamento público, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) ainda não conseguiu uma empresa para realizar a obra. Assim, ela estendeu novamente o prazo de inscrições para o edital, que terminava nesta segunda-feira (16).

Agora, os interessados devem enviar as propostas até o dia 7 de dezembro. De acordo com o órgão, "o edital de chamamento para restauro da Igreja de Conceição da Barra foi prorrogado até o dia 07 de dezembro, pois a Secult não recebeu propostas até o momento".

Com projeto apresentado desde 2017, o restauro contemplará piso, forro, escada, reboco interno, fachada, pavimentação externa e pintura do prédio. O objetivo do edital, que é destinado a organizações da Sociedade Civil, é selecionar uma proposta de trabalho que tenha como linha temática a educação patrimonial que dialogue com a comunidade e que promova a preservação do bem cultural tombado.

A previsão de custo da obra, que vai durar um ano, é de cerca de R$ 670 mil e o prazo de vigência do Termo de Colaboração será de 12 meses.

Um detalhe deste edital é que o restauro do patrimônio vai acontecer com participação popular. Além das intervenções físicas previstas para serem realizadas no bem tombado, o edital exige propostas com ações socioeducativas de preservação de seu patrimônio e de sua memória praticando, assim, uma interação entre a comunidade e a organização responsável pela obra em torno do local.

A IGREJA

Patrimônio tombado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), a Igreja de Nossa Senhora da Conceição funcionou como capela no começo do Século XIX. Foi erguida em 1812 e elevada à condição de paróquia em 1831 por ter uma pia batismal e um cemitério.