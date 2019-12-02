  • Fotos: Capela de Santa Luzia é reinaugurada após obras de restauro
Vitória

Fotos: Capela de Santa Luzia é reinaugurada após obras de restauro

A igreja erguida no século 16 é a edificação mais antiga da Capital
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 14:00

A Capela de Santa Luzia, na Cidade Alta, em Vitória, passou por uma grande restauração que contemplou todo o edifício - o mais antigo da Capital. A reinauguração aconteceu nesta segunda-feira (02) e contou com a participação do governador Renato Casagrande.

HISTÓRICO DA CAPELA DE SANTA LUZIA

Fundação
A capela é feita de pedra e cal de ostra e coberta com telhas de barro, com estilo colonial. O prédio foi feito no século 16.
Marco
Esta é a edificação mais antiga da Capital. É considerada por historiadores como um marco do início da colonização do Espírito Santo
Museu
Em 10 de novembro de 1944 a igreja foi transformada no Museu de Arte Religiosa.
Patrimônio Nacional
Em 1946 ela foi tombada o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

