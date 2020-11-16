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Live de sucesso

Live da peça de Matheus Ceará no ES bate 2 milhões de espectadores

'LaiveM Ele com Graça' foi transmitida no último sábado (14), direto do Teatro da Ufes, e continua disponível no YouTube para o público assistir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 14:51

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 14:51

Matheus Ceará durante a transmissão do espetáculo
Matheus Ceará durante a transmissão do espetáculo "LaiveM Ele com Graça", direto do Teatro da Ufes, que bateu 2 milhões de espectadores Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação
A estreia no YouTube da peça "LaiveM Ele com Graça", de Matheus Ceará, foi um sucesso. Apresentado direto do Teatro da Ufes, em Vitória, o espetáculo teve mais de 2 milhões de espectadores durante sua transmissão ao vivo, no último sábado (14).
A informação foi republicada pelo humorista em seu perfil nos Stories, do Instagram. A produção do espetáculo, feita pela WB Produções, fez a comparação: "Uma plateia para uns 25 Maracanãs".

Transmissão do espetáculo 'LaiveM Ele com Graça", no Teatro da Ufes

A peça faz parte do 11º Circuito Banestes de Teatro. Ela se passa nos aposentos de Matheus Ceará, que dividiu o palco com o colega capixaba Fábio Flores e a esposa, a atriz Bianca Campos. A dupla interpretou o Sr. Antenor, avô do personagem, e Maria Caranguejo, sua vizinha e ajudante nos serviços domésticos, respectivamente. A turma fez comédia sobre o cotidiano das pessoas na pandemia do novo coronavírus.
Se você perdeu a transmissão, não se preocupe. "LaiveM Ele com Graça" continua em cartaz por mais 28 dias no YouTube da produtora, podende ser acessado a qualquer momento.

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