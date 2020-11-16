Live da peça de Matheus Ceará no ES bate 2 milhões de espectadores

Matheus Ceará durante a transmissão do espetáculo "LaiveM Ele com Graça", direto do Teatro da Ufes, que bateu 2 milhões de espectadores Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação

A estreia no YouTube da peça "LaiveM Ele com Graça", de Matheus Ceará, foi um sucesso. Apresentado direto do Teatro da Ufes, em Vitória, o espetáculo teve mais de 2 milhões de espectadores durante sua transmissão ao vivo, no último sábado (14).

A informação foi republicada pelo humorista em seu perfil nos Stories, do Instagram. A produção do espetáculo, feita pela WB Produções, fez a comparação: "Uma plateia para uns 25 Maracanãs".

Transmissão do espetáculo 'LaiveM Ele com Graça", no Teatro da Ufes

A peça faz parte do 11º Circuito Banestes de Teatro. Ela se passa nos aposentos de Matheus Ceará, que dividiu o palco com o colega capixaba Fábio Flores e a esposa, a atriz Bianca Campos. A dupla interpretou o Sr. Antenor, avô do personagem, e Maria Caranguejo, sua vizinha e ajudante nos serviços domésticos, respectivamente. A turma fez comédia sobre o cotidiano das pessoas na pandemia do novo coronavírus.