Bombando no streaming, Vitor e Cadu exploram a pisadinha em nova música

A dupla sertaneja Vitor e Cadu Crédito: Augusto Mello/Divulgação

Em pouco mais de 48h depois de lançada, "Coração no Bolso" conquistou mais de 100 mil plays só no Spotify. O número é ótimo, ainda mais para uma dupla com apenas dois anos de formação. Considerados pelo mercado sertanejo uma das duplas que mais vem crescendo no último ano, os jovens Vitor, de 21 anos, e Carlos Eduardo - o Cadu -, de 25, carregam uma bagagem musical tão vasta que são totalmente capazes de competir páreo a páreo com qualquer artista que acumula anos de carreira e muita experiência.

Prova está no hit que inicia o texto. A canção fala do quanto uma pessoa é capaz de se entregar quando se apaixona perdidamente por outra. Por sinal, o amor é algo que sempre esteve no repertório da dupla como em Rodando Bocas, Gravemente Abandonado, Coitado Dele e a regravação Se eu me entregar, todas presentes no primeiro DVD "In CG", gravado em 2019.

"A gente sempre seguiu essa linha apaixonado. Bem romântico nas letras, falando sempre de amor, do que acontece com as pessoas. E a gente é romântico, sim", dispara Cadu, em bate-papo com o Divirta-se.

Da caminhada iniciada em 2018 - quando se encontravam em bares de Campo Grande - até o momento, a dupla é só crescimento. Atualmente eles somam números expressivos nas plataformas de áudio e vídeo. São mais de 20 milhões de acessos (entre YouTube, Spotify e Deezer), outro ponto que os coloca entre os fortes nomes do cenário atual.

O sucesso rápido de "Coração no Bolso" se soma a estes números e traz ainda mais alegria à dupla por ser uma faixa totalmente autoral. "Coração no Bolso' é minha. Fiz de uma maneira natural, peguei a ideia em uma hora que estava indo dormir. No dia seguinte, desenvolvemos a letra com nosso produtor e assim foi. Acho que as pessoas se identificaram muito", detalha Vitor.

E Cadu continua: "O Vitor trouxe a música em outro formato no estúdio. Com o produtor, a gente mudou a melodia, o ritmo, a forma de cantar. Aí ficou em formato de pisadinha".

Pisadinha, para quem não sabe, é um novo ritmo que está conquistando os que se dedicam ao sertanejo e afins. No Espírito Santo, até Alemão do Forró já lançou mão, aliás, lançou os pés, para arriscar no novo compasso. "(A pisadinha) é uma batida muito boa para cantar, curtir... Para um momento entre amigos. É um ritmo que encaixa muito bem no verão, combina com o clima. É um estilo alegre e contagiante", define Cadu.

"Coração no Bolso" faz parte do álbum Case, gravado recentemente em Campo Grande. Foram precisos, ao todo, 23 dias para a produção total do projeto e divulgação da primeira faixa, que já estava nos planos da dupla e do empresário Mauricio Mello, da gravadora MM Music: Já tínhamos o repertório montado e o cenário em mente. Decidimos gravar em um formato intimista para assegurar toda a nossa equipe. Estamos muito satisfeitos com o resultado! diz Cadu.

A Gazeta, a dupla também adiantou planos para os próximos meses, o que têm feito enquanto estão longe das turnês e shows pela Durante a entrevista para, a dupla também adiantou planos para os próximos meses, o que têm feito enquanto estão longe das turnês e shows pela pandemia da Covid-19 e relação com os fãs pela internet, que aumentou durante a quarentena do coronavírus.

Como foi o processo de produção da música? Vitor - Coração no Bolso é minha, eu fiz de uma maneira natural, peguei a ideia em uma hora que estava indo dormir e comecei a colocar no papel e pensar nas melodias e acabou que se tornou uma história que é bastante comum no dia a dia do ser humano. Muito comum nos relacionamentos. Então acho que as pessoas se identificaram muito em relação à história. E qual foi a inspiração, por se tratar de um sertanejo romântico? Vitor - Às vezes até tem alguma inspiração especial, algum relacionamento que a gente já passou... Sempre procuro compor, a maioria das minhas músicas, com algo que passei ou presenciei. Talvez tenha passado por algo parecido como a música mostra, mas fiz mais na ideia de as pessoas se identificarem. A letra da música também fala de uma relação amorosa. Vocês se consideram românticos e conseguiriam se ver em uma situação como a que a letra mostra, ou seja, apaixonados e rendidos a uma pessoa? Vitor - Sou bastante romântico. A transparência é muito importante no mercado para criar nossa identidade. E passar essa mensagem de verdade para o público sempre foi nossa maior meta. Que a gente consiga de alguma forma passar a nossa verdade Ouvindo a canção fica claro que o gênero é sertanejo. Mas existem elementos musicais que estão presentes e são muito usados no forró. Como foi essa construção de ritmos? Cadu - O Vitor trouxe a música para a gente ouvir em outro formato no estúdio. Com o produtor, a gente mudou a melodia, o ritmo, a forma de cantar e aí ficou em formato de pisadinha Vitor - Na verdade eu fiz a música em forma de arrocha, porque eu realmente nunca tive essa experiência de fazer uma música com a pisadinha. O nosso produtor falou da pisadinha quando ouviu a canção e ele disse que encaixaria muito bem Também li mais cedo que vocês têm explorado a pisadinha, um ritmo mais recente que está fazendo sucesso. Como definem esse novo gênero e por que acham que está tendo esse sucesso todo? Cadu - Eu acho que as melhores pessoas para responder são os cantores que trouxeram esse estilo, originalmente... Eu acho que tudo que é bom o pessoal escuta, abraça, então a pisadinha não é diferente. É uma batida muito boa para cantar, descansar... Para um momento entre amigos. É uma música que se encaixa muito bem no verão. Combina muito com o clima de verão. É um estilo alegre e contagiante.