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Música

Em clima de pool party, Matheus e Kauan apresentam 'É problema'

Canção é a aposta dos irmãos para o verão e vai ser lançada nesta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 20:40

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 20:40

A dupla Matheus e Kauan
A dupla Matheus e Kauan Crédito: DZ
Em clima de pool party, Matheus e Kauan lançam, nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, em todas as plataformas digitais e canal da dupla no Youtube, a música É problema. Com participação especial dos humoristas Gkay e Rafael Cunha, a música ganhou clipe, que foi gravado no início do mês, numa mansão em São Paulo.
A festa temática que deu origem à gravação contou com piscina (e, ao redor, todos os elementos necessários para a ocasião: coolers decorados, cadeiras de praia, mesinhas, bolas divertidas com modelos de flamingos e unicórnios, brinquedos aquáticos, copos coloridos, toalhas e boias com tons vibrantes, guarda-sóis e até máscaras de bichos). Tudo com direção geral de Miguel Carrielo e assinatura Universal Music. A produção é do Lucas Santos e direção de vídeo sob a ótica de Mariana Zdravca.

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Com composição de Matheus Aleixo e Tierry (aquele dono do hit Rita), a faixa integra projeto para o verão da dupla. Estamos ansiosos para esta música. Tenho certeza de que daremos um novo passo em nossa carreira. É uma letra especial pra nós, afirma Matheus.
Kauan completa: "Queremos entrar em 2021 com pé direito e preparamos uma playlist boa demais pra todos os nossos fãs e a galera que curte o nosso trabalho. Ainda segundo Matheus, 'É problema' é a nossa nova aposta da dupla, que sempre primou pelo conteúdo e romantismo nas canções, mas que, com esta nova música, quer falar de sentimento de uma forma divertida e com pegada vibrante como os tons do verão. 'Que os ares do verão e a energia do Nordeste tragam boas vibrações como os tons da estação'".
É como diz os irmãos goianos na letra: "É problema, puxando problema...". Se você não conferir, vai dar problema!! Vale lembrar que, além dos canais digitais, tem ainda a estreia do clipe no TVZ na mesma data!

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