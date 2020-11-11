Além da 'Rita da facada', Tierry mostra que é o dono dos hits dos famosos

O cantor Tierry Crédito: Instagram/@tierry

Após entregar diversos hits nas mãos de artistas de renome, Tierry encontra seu sucesso na súplica de volta de um relacionamento que está dando o que falar no país. Quem ainda não ouviu a história da pós-separação de Rita, que dá nome à canção que estourou de norte a sul?

"Oh Rita, volta desgramada / Volta Rita que eu perdoo a facada / Oh Rita, não me deixa / Volta Rita que eu retiro a queixa", diz o refrão sofrido sobre a história do rapaz abandonado.

"A 'Rita' foi uma grata surpresa. Eu não sabia que seria esse sucesso todo. Sabia que a 'Rita' era uma música muito boa, pois ela tem um refrão surpreendente. Mas não esperava tudo isso", diz Tierry, sobre a repercussão da música.

O sucesso é tão estrondoso que "Rita" já conta com mais de 15 milhões de plays no Spotify e 60 milhões de views no YouTube - 27 milhões só na versão mais nova do clipe lançado em outubro (pode ser visto acima). Presente nas caixinhas de som dos jovens e nas redes sociais - Neymar posta frequentemente o hit -, a música é assunto certo até na mesa do bar e, segundo o cantor, virou até tema de TCC.

"A facada é em referência à traição. Tipo: 'você me traiu pelas costas'. A queixa fala das várias reclamações do parceiro na relação. É tudo no sentido figurado o que aparece na letra" Tierry - Cantor e compositor

"Mas, popularmente, a gente sabe que acontecem muitas brigas entre casais, infelizmente. Um amigo meu, que é juiz, falou que já teve várias situações de caras indo retirar as queixas contra as mulheres. O assunto sobre a Rita entrou até na faculdade, porque se discute se pode retirar a queixa realmente. Virou até tese em faculdade", conta empolgado.

Nenhum advogado lançou a análise jurídica da canção Rita - Tierry?



Facada = lesão corporal grave. Ação pública incondicionada.



Portanto, não adianta ele retirar a queixa, Rita. O MP vai te denunciar — Luiz (@luizeduardosjg) October 11, 2020

Certo que não se pode retirar a queixa, ele fala até em fazer uma sequência para a canção de sucesso. "É uma tentativa de homicídio e não pode retirar a queixa. Nisso eu penso: 'será que eu poderia fazer outra música e sair a Rita 2 por aí?'", brinca.

QUEM É TIERRY?

Tierry de Araújo Paixão Costa, de 31 anos, é um baiano que não é dono de um hit só e nem surgiu do nada. São mais de 12 anos na música. O iníciou foi na composição, uma parada no ramo e o retorno com tudo no fim de 2019.

"Antes do meu trabalho dar certo tive sucessos gravados por diversos artistas", diz Tierry, antes de citar nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Simone e Simaria, Lucas Lucco, Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Luan Santana, Jorge e Mateus, além de seu amigo Gusttavo Lima.

"O Mundo Vai", "Baldin de Gelo", "Os Anjos Cantam", "Vai Vendo" e o grande hit "Cem Mil", são algumas das canções gravadas pela turma citada acima. Muitos destes famosos viraram amigos do rapaz, que mostra os encontros nas redes sociais.

Além de "Rita", do disco "Aô Saudade da Mãe dos Meninos" lançado em junho, ele possui hits com letras irreverentes como "Motoboy do Delivery" - do mesmo disco -, "HB20" e "Cracudo". As duas últimas são do álbum "Acertou na Mosca", lançado no início do ano, e também falam de sofrências envolvendo traição e abandono.

"Se eu virar cracudo / Eu vou fumar esse seu coração de pedra / Nem que eu venda tudo / Se eu virar manguaça / Eu vou pegar esse seu coração de gelo / E tomar com cachaça", diz trecho da última canção citada, que é o primeiro hit em sua voz e também está na boca do povo.

A inspiração para tudo isso? Vem da infância musical. "Na verdade, fui criado nesse meio de músicas profundas e ouvindo MPB. Era Novos Baianos, Caetano... Eu amo melodia e, para compor, preciso beber dessa fonte. Gosto muito de algumas coisas antigas como o Cartola e os Novos Baianos, como citei anteriormente", inicia ele, dizendo que quis trazer estas canções para o lado mais "popular".

"Sempre gostei dessa coisa profunda, de falar dos sentimentos. Precisava falar de uma forma que todos pudessem entender e atingir a galera mais jovem também. E eu consigo isso juntando o humor e a sofrência. Sou um pouco da Marília Mendonça com o Rogério Skylab, que satiriza a música dele. É engraçado. E essa diferença que fez eu ser notado", brinca.

O baiano vai passar um tempo em São Paulo para aproveitar o sucesso que anda fazendo. "Tenho CEP na Bahia, mas to mais em São Paulo. Vou passar um tempo aqui. Na verdade, vou ficar sem CEP porque estou com 20 shows agendados por mês a partir de dezembro", diz o cantor.

O cantor Tierry Crédito: Instagram/@tierry

MAIS MÚSICA POR AÍ

E pensa que carregar esse monte de sucessos nas costas acaba com a criatividade? Nem um pouco. Tiehit, como já começa a ser chamado, anuncia o DVD gravado em agosto, com participação de Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Léo Chaves.

"Rita" foi a primeira canção do show lançada. E a promessa é de sair cinco canções por mês até completar o DVD por inteiro. "É um DVD que reúne os dois discos, 'Acertou na Mosca' e 'Aô Saudade da Mãe dos Meninos', e terá três canções inéditas: uma que eu canto com o Léo Chaves; 'Amava Porra Nenhuma'; e 'Eu Tô Com Uma Puta', descreve, deixando o repórter assustado com os nomes.

"Calma que é uma puta saudade. Vai surpreender as pessoas", diz aos risos, garantindo que as canções inéditas já devem em breve.