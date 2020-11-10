Gloria Groove lança clipe de 'Sinal', dirigido por ela

A cantora drag queen Gloria Groove, no clipe de 'Sinal' Crédito: YouTube/Gloria Groove

Gloria Groove lançou na segunda-feira, 9, o clipe de Sinal. A música é o terceiro single do EP Affair. O novo projeto audiovisual da drag queen foi dirigido por ela do começo ao fim.

Outra curiosidade é que a canção foi escrita por Gloria Groove durante a quarentena do novo coronavírus. "Sinal realmente tem um lugar especial em meu coração. Além de ser uma das que escrevi em meio a solidão da quarentena, é também a minha contribuição como diretor de um dos videoclipes da era Affair", disse a cantora.

O trabalho também contou com a parceria de Pablo Bispo, Ruxell e Sergio Santos, o trio conhecido como Dogz.

Gloria explica que a música faz uma reflexão sobre sentimentos que estão presos a um relacionamento do passado. "A canção retrata aquele momento da paixão onde você se vê sozinho e ainda preso ao sentimento, como se estivesse eternamente esperando por alguém", confessa.