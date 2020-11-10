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Música

Gloria Groove lança clipe de 'Sinal', dirigido por ela

Nova faixa faz parte do EP 'Affair' e reflete sobre sentimentos de relacionamentos amorosos que não existem mais

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 18:50
A cantora drag queen Gloria Groove, no clipe de 'Sinal'
A cantora drag queen Gloria Groove, no clipe de 'Sinal' Crédito: YouTube/Gloria Groove
Gloria Groove lançou na segunda-feira, 9, o clipe de Sinal. A música é o terceiro single do EP Affair. O novo projeto audiovisual da drag queen foi dirigido por ela do começo ao fim.
Outra curiosidade é que a canção foi escrita por Gloria Groove durante a quarentena do novo coronavírus. "Sinal realmente tem um lugar especial em meu coração. Além de ser uma das que escrevi em meio a solidão da quarentena, é também a minha contribuição como diretor de um dos videoclipes da era Affair", disse a cantora.
O trabalho também contou com a parceria de Pablo Bispo, Ruxell e Sergio Santos, o trio conhecido como Dogz.
Gloria explica que a música faz uma reflexão sobre sentimentos que estão presos a um relacionamento do passado. "A canção retrata aquele momento da paixão onde você se vê sozinho e ainda preso ao sentimento, como se estivesse eternamente esperando por alguém", confessa.
Ao dirigir o clipe, Gloria contempla a estética da produção audiovisual. "Sou particularmente apaixonada pela paleta de cores que escolhi pra este vídeo, na família do nude, pois a música pra mim soa como uma poesia que está despindo a alma", explica.

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