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Polêmica

'Já falei que não gosto', explica Gloria Groove sobre ter empurrado fã

Atitude da cantora durante show recebeu comentários positivos e negativos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 18:55

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 18:55

Gloria Groove no videoclipe da música "Só Amor" Crédito: Divulgação
A cantora Gloria Groove, 24, se pronunciou sobre o vídeo que circula nas redes sociais em que ela aparece empurrando um fã, após ele subir ao palco durante um show que ela fez em Salvador no último domingo (1º).
Nas imagens, Groove canta a música "Arrasta" quando percebe um jovem tentando subir ao palco. Ela então pede para que o homem não continue, fazendo um sinal de "não" com o indicador. Mesmo assim, o fã sobe e dá um abraço na cantora, que também o abraça e, em seguida, o empurra de volta para a plateia.

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O vídeo que registra esse momento viralizou na internet, rendendo comentários positivos e negativos sobre a atitude de Groove.
"Antes que vire palhaçada: já falei que não gosto que sobe e todo mundo sabe [sic]", afirmou a cantora em seu Twitter no mesmo domingo. Em seguida, ela diz que está aberta a um encontro com o jovem que subiu ao palco. "Eu ensaio pra tá ali e naquele momento tô trabalhando. Mas se vocês localizarem a poc eu faço questão de encontrar com ela aqui em SSA e dar toda atenção."

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