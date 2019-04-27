Gloria Groove vai dublar Aladdin na versão live-action do filme

A drag queen Gloria Groove, interpretada por Daniel Garcia Crédito: Instagram / @gloriagroove

Daniel Garcia, conhecido por dar vida à drag queen Gloria Groove, dublou o personagem Aladdin (Mena Massoud) e disse que é "impossível não se emocionar" ao fazer esse trabalho. O filme homônimo chega aos cinemas no dia 22 de maio no Brasil.

Segundo ele, Aladdin sempre foi um dos seus clássicos favoritos. "Quando eu estudava teatro musical, vivia cantando Proud Of Your Boy por aí, sonhando que um dia eu seria o próprio Aladdin da Broadway [risos]", recorda.