Gloria Groove vai dublar Aladdin na versão live-action do filme

Daniel Garcia, conhecido por dar vida à drag queen Gloria Groove, dublou o personagem Aladdin (Mena Massoud) e disse que é "impossível não se emocionar" ao fazer esse trabalho. O filme homônimo chega aos cinemas no dia 22 de maio no Brasil.
Segundo ele, Aladdin sempre foi um dos seus clássicos favoritos. "Quando eu estudava teatro musical, vivia cantando Proud Of Your Boy por aí, sonhando que um dia eu seria o próprio Aladdin da Broadway [risos]", recorda.
Garcia trabalha com dublagem há mais de 14 anos e passou por dois testes para assumir a função. Em março deste ano, durante o carnaval, o artista - sob a identidade de Gloria Groove - arrastou uma multidão de fãs durante seu primeiro bloco de rua, em São Paulo.