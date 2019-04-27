Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dublagem

Gloria Groove vai dublar Aladdin na versão live-action do filme

Drag Queen se chama Daniel Garcia e trabalha com dublagem há mais de 14 anos

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 22:39

Publicado em 

26 abr 2019 às 22:39
A drag queen Gloria Groove, interpretada por Daniel Garcia Crédito: Instagram / @gloriagroove
Daniel Garcia, conhecido por dar vida à drag queen Gloria Groove, dublou o personagem Aladdin (Mena Massoud) e disse que é "impossível não se emocionar" ao fazer esse trabalho. O filme homônimo chega aos cinemas no dia 22 de maio no Brasil.
> Ana Hickmann está sendo ameaçada por fã, diz marido
Segundo ele, Aladdin sempre foi um dos seus clássicos favoritos. "Quando eu estudava teatro musical, vivia cantando Proud Of Your Boy por aí, sonhando que um dia eu seria o próprio Aladdin da Broadway [risos]", recorda.
Garcia trabalha com dublagem há mais de 14 anos e passou por dois testes para assumir a função. Em março deste ano, durante o carnaval, o artista - sob a identidade de Gloria Groove - arrastou uma multidão de fãs durante seu primeiro bloco de rua, em São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados