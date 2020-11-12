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Teatro

Espetáculo 'A Culpa' reflete medos na relação entre pai e filho

Monólogo produzido por companhia capixaba será apresentado nesta sexta-feira (13) pelo YouTube

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 13:31
Cena do espetáculo
Cena do espetáculo "A Culpa" com o ator Luiz Carlos Cardoso, do Grupo Anônimos de Teatro Crédito: Luara Monteiro
Nesta sexta (13), às 20h, o ator Luiz Carlos Cardoso, do Grupo Anônimos de Teatro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, apresenta no YouTube  a peça "A Culpa". No monólogo, que integra o 11º Circuito Banestes de Teatro, o artista de 31 anos vai refletir a relação de pai e filho inspirado em texto que partiu de carta que o escritor Franz Kafka deixou para o pai e foi revelada quando morreu, no início do século passado.
"É um texto do século passado e soa como uma coisa obsoleta, mas a relação de pai e filho é desde sempre. E, como aparece ali na carta, é uma relação de oprimido e opressor. Acredito que seja o que a gente mais vê hoje em dia. Acho que o texto traz no sentido universal os vieses dessa relação. Como a pessoa que manda, manda, e como a pessoa que obedece, obedece", fala, em bate-papo com o Divirta-se.
O ator confessa que buscou inspiração para construir o personagem na própria experiência com o pai e, durante a encenação, aponta a questão de forma bem clara. Em determinado momento da peça, sem anúncio específico, Luiz Carlos chega a interromper a interpretação que faz de Kafka para falar em primeira pessoa sobre o assunto que o teatro aborda.
"Tive uma relação de dores e delícias com meu pai e acho que me identifiquei nisso, vi nessa obra um espelho da minha vida e decidi transformar isso em espetáculo", corrobora.
"No fim, a culpa é de todos (risos). Todos têm uma culpa guardada e não necessariamente tem que ser resolvida ou tem algo a se resolver "
Luiz Carlos Cardoso - Ator, sobre a culpa atribuída ao nome do espetáculo
No entanto, a conclusão sobre "de quem é a culpa?" pode ser uma das poucas à que se chega a conversa solitária do teatro. O ator adianta que a performance começa com uma pergunta, que o próprio Kafka fez ao seu pai na carta. "Por que você tem medo de mim?" seria o questionamento que o pai faria ao filho.
"E ele (o autor) passa a carta inteira tentando responder isso. E a gente chega ao fim do espetáculo tentando entender que relação é essa. Não vou contar se as perguntas são respondidas (risos), mas muitas questões são levantadas. Dilemas da vida, né? Dilemas da vida que vamos levando e que vão dando sentido à nossa existência", conclui.
Vale lembrar que o espetáculo terá campanha de doação para o projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos. E se você perder o momento da transmissão ao vivo, direto do Teatro da Ufes, não se preocupe. A live ficará disponível pelo período de um mês no Youtube da WB Produções.

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